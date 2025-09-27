Nhóm nhạc nữ "quốc dân" làm nên lịch sử ở Coachella 2026, diễn cùng Justin Bieber, BIGBANG

Hiện tại, những thông tin về sự kiện âm nhạc Coachella 2026 hàng đầu thế giới đang được khán giả quan tâm. Ngoài các ngôi sao hàng đầu như Justin Bieber, BIGBANG, Sabrina Carpenter... một nhóm nhạc nữ đến từ Philippines đang thu hút sự chú ý không kém cạnh khi làm nên lịch sử tại sự kiện.

Nhóm BINI góp mặt trong danh sách diễn của Coachella 2026.

Cụ thể, nhóm nhạc nữ Philippines tên BINI chính thức trở thành nghệ sĩ đầu tiên của đất nước này biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026. Theo thông tin chính thức từ ban tổ chức, BINI sẽ diễn cùng đợt với nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Ngoài ra, ngày diễn đó còn có một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như Teddy Swims, Central Cee, Sexyy Red, nhóm KATSEYE...

Nhóm BINI diễn cùng dàn sao đình đám thế giới.

Trước đó, BINI được thành lập vào năm 2019 thông qua chương trình đào tạo thần tượng Star Hunt Academy. Nhóm gồm 8 thành viên tài năng là Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna và Sheena. Sau vài năm được huấn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng, BINI chính thức ra mắt vào ngày 11/6/2021, nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim người hâm mộ nhờ phong cách âm nhạc theo hướng bubblegum pop (nhạc pop "bạn gái") cùng phong cách trình diễn đa dạng, không ngại đổi mới.

Nhờ đó, BINI nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, thậm chí lập kỷ lục tại quê nhà. Đĩa đơn đầu tay Born to Win được đề cử giải Ca khúc nhạc pop của năm tại Wish Music Awards. Đến năm 2022, album thứ hai Feel Good của nhóm đã đạt chứng nhận vàng, trong đó đĩa đơn Lagi nhận được nhiều đề cử tại Awit Awards 2023, bao gồm Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Thế nhưng nhóm chỉ chính thức bùng nổ khi ra mắt ca khúc Pantropiko, tạo nên trào lưu lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok.

Năm 2024, BINI ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi trở thành nghệ sĩ Philippines đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Nghệ sĩ hàng đầu của Spotify, vượt qua Taylor Swift để đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ hằng ngày tại thị trường Philippines. Nhạc của nhóm nhanh chóng đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify, cũng như giúp nhóm trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của quốc gia này có sản phẩm cán mốc 100 triệu lượt nghe và xem. Nhóm còn được Billboard Philippines trao danh hiệu Nhân vật nữ của năm, xuất hiện trong danh sách 30 Under 30 (vinh danh 30 nhân vật tiêu biểu dưới 30 tuổi) của Forbes châu Á. Đặc biệt, BINI được mệnh danh là "Nhóm nữ quốc dân" (Nation’s Girl Group) tại Philippines nhờ sức ảnh hưởng sâu rộng, với chuỗi hạng 1 liên tiếp nhờ âm nhạc bắt tai, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng và ý nghĩa đến khán giả trẻ.

Những thành tích và tầm quan trọng của BINI đóng góp vào nền âm nhạc nước nhà chỉ trong chưa đầy nửa thập kỷ ngắn ngủi giúp nhóm nổi danh trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Việc có mặt và trình diễn tại Coachella 2026 là minh chứng cho sức hút khó có thể chối bỏ của nhóm, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển trên thị trường quốc tế của nhóm trong tương lai.