Nhóm đối tượng giả làm 'cò lúa', chủ lúa để diễn kịch, lừa đảo hơn 3,3 tỷ đồng

TPO - Giả danh “cò lúa”, chủ ruộng để ký hợp đồng mua bán lúa khống, một nhóm 11 đối tượng tại An Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng tiền đặt cọc của nhiều người dân. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong các tháng 12/2023 và 1/2024 trên địa bàn xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Trong số này, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 8 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can; 1 bị can đang chấp hành án trong vụ án khác.

Theo kết quả điều tra, Danh Quanh (SN 1980, ngụ xã Hòn Đất) cùng các đối tượng liên quan dù không có đất canh tác nhưng đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo. Quanh đóng vai “cò lúa” dẫn người mua đến địa bàn, còn các đối tượng khác giả làm chủ lúa, đưa người mua đến những thửa ruộng của người dân khác để ký hợp đồng mua bán lúa.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sau khi ký kết, nhóm này chiếm đoạt tiền đặt cọc rồi chia nhau tiêu xài. Tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo lên đến hơn 3,353 tỷ đồng. Khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can. Riêng một bị can do đang chấp hành án trong vụ việc khác nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.