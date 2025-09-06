Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhìn lại ngày khai trường rộn rã của thầy và trò THCS Vân Hồ (Hà Nội)

Hoài Nam

HHTO - Hòa cùng không khí hân hoan của thầy và trò trên khắp cả nước, trường THCS Vân Hồ (Hà Nội) cũng đã có ngày khai giảng vô cùng đáng nhớ.

Sáng ngày 5/9/2025, mùa Thu Hà Nội càng thêm đẹp đẽ và đáng nhớ với sắc áo trắng học trò phủ kín các con đường, tỏa vào các ngôi trường thân quen. Trong không khí náo nức ấy, 826 bạn học sinh THCS Vân Hồ cùng các thầy cô đã hân hoan làm lễ khai giảng, đánh dấu năm học 2025-2026 chính thức bắt đầu.

van-ho-11.jpg
van-ho-12.jpg
Các bạn học sinh lớp 6 hân hoan bước vào trường THCS Vân Hồ

Trong lễ khai giảng, nhà giáo Đinh Kim Thu - Hiệu trưởng nhà trường đã có lời nhắn nhủ đầy chân thành gửi đến các bạn học sinh, mong học trò THCS Vân Hồ xác định cho mình mục tiêu phấn đấu rõ ràng và động cơ học tập đúng đắn; học tập cho mình, cho gia đình và cho xã hội.

van-ho-13.jpg
Cô Hiệu trưởng Đinh Kim Thu đánh tiếng trống khai trường

Các thầy cô trong trường mong mỗi bạn học sinh hãy coi việc tự học, học đi đôi với hành và học tập suốt đời là tố chất không thể thiếu trong tư duy và hành động, để trở thành người công dân có ích, vừa có đức vừa có tài như lời Bác Hồ căn dặn thế hệ trẻ. Đồng thời, cô hiệu trưởng mong muốn các học sinh là những người trẻ năng động, sáng tạo, chủ động thể hiện bản thân, khám phá và phát huy năng lực của chính mình thông qua các hoạt động tập thể, các buổi học tập ngoại khóa, các giờ học kỹ năng sống. Tất cả sẽ giúp cho mỗi ngày được học tập và vui chơi dưới mái trường Vân Hồ sẽ thực sự là một ngày vui, là những kỷ niệm đẹp và sâu sắc của các em về tuổi học trò.

van-ho-3.jpg
van-ho-7.jpg
van-ho-8.jpg
van-ho-15.jpg
Những hình ảnh đáng nhớ trong lễ khai giảng của THCS Vân Hồ

Các bạn học sinh THCS Vân Hồ cùng các giáo viên hào hứng dõi theo lễ kỉ niệm được phát trực tuyến. Đây là lần đầu tiên, học sinh, sinh viên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

van-ho-14.jpg
Các bạn học sinh hào hứng dõi theo lễ kỉ niệm được phát trực tuyến

Mùa thu ngày Khai trường đặc biệt 5/9/2025! Năm học đầu tiên của chính quyền 2 cấp! Kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Bộ Giáo dục Quốc gia! Chúc mừng năm học mới nhà trường cùng đất nước vươn tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm học với chủ đề: Kỷ cương, sáng tạo, đột phá phát triển!

Hoài Nam
#khai giảng 2025 #THCS Vân Hồ #ngày tựu trường #lễ khai giảng #năm học mới 2025-2026

