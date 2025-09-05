Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường THCS Trưng Vương khai giảng năm học mới với chủ đề “Hội nhập trong kỷ nguyên số”

HOÀNG AN - Ảnh: PV + Fanpage trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sáng ngày 5/9, Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026 trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Năm học mới của thầy và trò nhà trường chính thức bắt đầu với chủ đề “Học sinh Trưng Vương hội nhập trong kỷ nguyên số”, khẳng định tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của giáo dục.

Sáng ngày 5/9, trong tiết Thu dịu dàng của Hà Nội, thầy và trò Trường THCS Trưng Vương đã hân hoan tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

﻿trung-vuong12.jpg
trung-vuong9.jpg﻿

Không khí khai trường thêm rộn ràng bởi những tiết mục văn nghệ đặc sắc của thầy và trò nhà trường. Các bạn học sinh hòa tấu Một vòng Việt Nam, các thầy cô giáo hoà nhịp cùng ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

trung-vuong1.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường - đã điểm lại những thành tích nổi bật của Trưng Vương trong năm học 2024 - 2025. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng cao; kết quả thi vào lớp 10 đứng đầu các trường THCS trên địa bàn (quận Hoàn Kiếm cũ) với 158 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên và 91,36% học sinh trúng tuyển vào các trường công lập (so với tỉ lệ trung bình toàn thành phố gần 70%).

trung-vuong10.jpg
trung-vuong11.jpg

Học sinh Trưng Vương cũng giành được 24 giải quốc tế, 187 giải quốc gia và 67 giải trong kỳ thi học sinh Giỏi cấp thành phố. Đặc biệt, các câu lạc bộ Robotics, Trí tuệ nhân tạo tích cực tham gia nhiều cuộc thi khu vực và quốc gia, đạt được nhiều giải thưởng ấn tượng. Năm học vừa qua, 6 học sinh xuất sắc của trường còn giành học bổng Chính phủ toàn phần 4 năm tại một trong những ngôi trường danh giá nhất ở Singapore, mỗi suất trị giá khoảng 5 tỉ đồng.

Về công tác chuyển đổi số, 100% cán bộ, giáo viên đã thực hiện chữ ký số, triển khai đồng bộ học bạ điện tử, xây dựng kho học liệu số tích hợp AI, gắn liền với đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Đồng thời, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giảng dạy ngoại ngữ để tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai, và mở rộng hợp tác quốc tế với các trường trung học danh tiếng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.

trung-vuong.jpg

Đặc biệt, bước vào năm học 2025 - 2026, trường THCS Trưng Vương chính thức ra mắt Kho học liệu điện tử tích hợp AI, mở ra một không gian học tập hiện đại, sáng tạo cho thầy và trò nhà trường.

trung-vuong13.jpg
trung-vuong14.jpg

Ngay sau phần hoạt động của trường, toàn thể học sinh cùng giáo viên theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng toàn quốc từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là khoảnh khắc đặc biệt, gắn kết Trưng Vương với niềm vui khai trường chung của hàng triệu học sinh trên cả nước.

trung-vuong-7047.jpg
trung-vuong6.jpg
trung-vuong7.jpg
trung-vuong8.jpg

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ khai giảng, các em học sinh tham gia trải nghiệm STEM, Robotics, AI, làm tranh và tham gia trò chơi dân gian, kỹ năng sống,...

trung-vuong1-7555.jpg
trung-vuong2.jpg
trung-vuong3.jpg
trung-vuong4.jpg

Buổi lễ khép lại trong không khí hân hoan, phấn khởi. Với bề dày truyền thống hơn 100 năm, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của phụ huynh, Trường THCS Trưng Vương tự tin bước vào năm học 2025 - 2026 với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi trường giàu truyền thống và uy tín bậc nhất của Thủ đô.

1464-cover.jpg
HOÀNG AN - Ảnh: PV + Fanpage trường
