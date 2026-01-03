Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên vào sáng sớm 3/1 tại Caracas, thủ đô của Venezuela, theo các báo cáo truyền thông và hình ảnh từ hiện trường.


Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Venezuela và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần cáo buộc chính quyền nước này có liên hệ với các băng đảng ma túy - một cáo buộc mà Caracas đã phủ nhận.

Ít nhất bảy tiếng nổ và tiếng máy bay bay thấp đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, theo hãng tin AP.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi loạt vụ nổ xảy ra gần các căn cứ quân đội tại thủ đô Caracas.

Phóng viên Murad Gadziev của RT, người đang có mặt tại Caracas, cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực và có thể cả máy bay không người lái, đồng thời cho biết thêm có báo cáo về trực thăng - bao gồm cả những gì ông mô tả là trực thăng tấn công Apache và máy bay vận tải quân sự Chinook - hoạt động trên thủ đô. Ông cho rằng hoạt động này có thể cho thấy các chiến dịch quân sự của Mỹ.

53ca0657-81f7-48c6-a02f-db409ee34d63.jpg

Phóng viên Jennifer Jacobs của đài CBS đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, rằng “Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công các địa điểm bên trong Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.”

Venezuela lên án “hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng” do Mỹ gây ra chống lại nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela - Yvan Gil - cho biết trong một tuyên bố.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các khu vực dân sự và quân sự ở Caracas, cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira, ông nói.

Ông Gil nhấn mạnh rằng những hành động này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, gây nguy hiểm cho hàng triệu người và đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Chính quyền Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn

Các nguồn tin Venezuela nói với Sky News Arabia, rằng “nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela và một cảng ở thủ đô đã bị đánh bom”. Một nhân chứng nói với Reuters rằng một phần của thủ đô đã bị mất điện.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói, mà không nhắc đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào, rằng “ngay bây giờ họ đang đánh bom Caracas”.

“Cảnh báo cho toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela”, ông tuyên bố, đồng thời kêu gọi triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cấm toàn bộ máy bay Mỹ hoạt động trong không phận Venezuela

Trang theo dõi thông tin hàng không FlightRadar24 cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành thông báo mới cho các phi công (NOTAM), theo đó cấm toàn bộ máy bay của Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela kể từ 6h ngày 3/1.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cũng không ghi nhận máy bay nào đang bay qua không phận Venezuela. Tổ chức này cũng ghi nhận gần như toàn bộ máy bay thuộc lực lượng không quân Mỹ đã tắt chia sẻ định vị công khai trong vài giờ qua.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp

img-1802.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Hãng CNN đưa tin, Tổng thống Nicolas Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp, trong hoàn cảnh phù hợp”, một tuyên bố từ chính phủ cho biết.

Tuyên bố cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội của Venezuela tham gia bảo vệ đất nước.

“Nhân dân Venezuela và lực lượng vũ trang, trong sự thống nhất hoàn hảo giữa nhân dân - quân đội - cảnh sát, được triển khai để đảm bảo chủ quyền và hòa bình”, một tuyên bố cho biết.

Tiếp tục cập nhật

Minh Hạnh
RT
#Venezuela #Mỹ #Mỹ tấn công Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục