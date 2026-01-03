Nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Venezuela

TPO - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên vào sáng sớm 3/1 tại Caracas, thủ đô của Venezuela, theo các báo cáo truyền thông và hình ảnh từ hiện trường.



Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Venezuela và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần cáo buộc chính quyền nước này có liên hệ với các băng đảng ma túy - một cáo buộc mà Caracas đã phủ nhận.

Ít nhất bảy tiếng nổ và tiếng máy bay bay thấp đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, theo hãng tin AP.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi loạt vụ nổ xảy ra gần các căn cứ quân đội tại thủ đô Caracas.

Phóng viên Murad Gadziev của RT, người đang có mặt tại Caracas, cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực và có thể cả máy bay không người lái, đồng thời cho biết thêm có báo cáo về trực thăng - bao gồm cả những gì ông mô tả là trực thăng tấn công Apache và máy bay vận tải quân sự Chinook - hoạt động trên thủ đô. Ông cho rằng hoạt động này có thể cho thấy các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Phóng viên Jennifer Jacobs của đài CBS đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, rằng “Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công các địa điểm bên trong Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.”

Venezuela lên án “hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng” do Mỹ gây ra chống lại nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela - Yvan Gil - cho biết trong một tuyên bố.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các khu vực dân sự và quân sự ở Caracas, cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira, ông nói.

Ông Gil nhấn mạnh rằng những hành động này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, gây nguy hiểm cho hàng triệu người và đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Chính quyền Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn

Các nguồn tin Venezuela nói với Sky News Arabia, rằng “nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela và một cảng ở thủ đô đã bị đánh bom”. Một nhân chứng nói với Reuters rằng một phần của thủ đô đã bị mất điện.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói, mà không nhắc đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào, rằng “ngay bây giờ họ đang đánh bom Caracas”.

“Cảnh báo cho toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela”, ông tuyên bố, đồng thời kêu gọi triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cấm toàn bộ máy bay Mỹ hoạt động trong không phận Venezuela

Trang theo dõi thông tin hàng không FlightRadar24 cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành thông báo mới cho các phi công (NOTAM), theo đó cấm toàn bộ máy bay của Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela kể từ 6h ngày 3/1.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cũng không ghi nhận máy bay nào đang bay qua không phận Venezuela. Tổ chức này cũng ghi nhận gần như toàn bộ máy bay thuộc lực lượng không quân Mỹ đã tắt chia sẻ định vị công khai trong vài giờ qua.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Hãng CNN đưa tin, Tổng thống Nicolas Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp, trong hoàn cảnh phù hợp”, một tuyên bố từ chính phủ cho biết.

Tuyên bố cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội của Venezuela tham gia bảo vệ đất nước.

“Nhân dân Venezuela và lực lượng vũ trang, trong sự thống nhất hoàn hảo giữa nhân dân - quân đội - cảnh sát, được triển khai để đảm bảo chủ quyền và hòa bình”, một tuyên bố cho biết.

Tiếp tục cập nhật