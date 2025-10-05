Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều gia đình ở TPHCM hoảng hồn khi rắn cực độc bò vào nhà

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM những ngày qua liên tục mưa, nước ngập, ẩm ướt, rắn lục xanh đuôi đỏ rời khỏi nơi trú ẩn, bò vào nhà dân. Đây là loại rắn có độc cực mạnh, có thể gây tử vong cho người nếu không kịp thời đưa tới bệnh viện.

Những ngày qua, nhiều gia đình ở TPHCM rắn lục xanh đuôi đỏ bò vào nhà khiến họ một phen hoảng hồn.

Chị Thảo ở phường Phú An, TPHCM cho biết, tối qua (4/10), gia đình phát hiện 1 con rắn lục xanh đuôi đỏ đang bò phía trước cửa nhà.

Theo lời chị Thảo, con rắn khoảng 300g, toàn thân màu xanh, đuôi đỏ, rất may người nhà đã phát hiện và né tránh kịp thời. Khu vực nơi gia đình chị Thảo sinh sống đông dân cư và đây là lần đầu thấy rắn xuất hiện.

Clip: Rắn lục xanh đuôi đỏ bò vào nhà dân ở TPHCM

Trong khi đó, tại phường Thới Hòa, TPHCM, nhiều hộ dân phát hiện rắn lục xanh đuôi đỏ bò vào nhà. Anh Nam, nhà ở đường D13, khu phố 2, phường Thới Hòa cho biết, một con rắn lục xanh đuôi đỏ khoảng 500g ghé thăm nhà mình.

Anh Nam cho biết, buổi tối cách đây vài hôm, khi cả nhà vừa ăn cơm xong đang ngồi chơi thì phát hiện rắn lục xanh đuôi đỏ bò vào. Rắn nằm ngay ở đôi dép của các cháu nhỏ. May mắn, anh Nam nhìn thấy. “Cả nhà hoảng hồn luôn, nếu bị rắn tấn công, không biết chuyện gì xảy ra vì tôi nghe nói lục xanh đuôi đỏ rất độc”- anh Nam chia sẻ.

Cũng tại phường Thới Hòa, nhà anh Tuấn ở đường N10, khu phố 2, cũng phát hiện con rắn lục đuôi đỏ bò từ ngoài đường vào nhà.

Theo lời anh Tuấn, khi đi làm về thì thấy con rắn màu xanh đang trườn phía trước nhà. Khu vực nơi anh Tuấn sinh sống rất nhiều trẻ em đi chơi, may mắn chưa ai bị rắn cắn.

tp-ran.jpg
Toàn thân rắn màu xanh, phần đuôi màu đỏ

Chia sẻ với phóng viên, một người am hiểu về rắn cho biết, TPHCM đang mùa mưa, nước ngập, ẩm ướt, rắn bò ra khỏi nơi trú ẩn. Mùa mưa cũng là mùa sinh sản của rắn lục, nên chúng hay di chuyển tìm nơi cao ráo hoặc có thể bò vào nhà dân để trú ẩn.

Rắn lục xanh đuôi đỏ là loài rắn có nọc độc cực mạnh, có thể gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, xuất huyết dưới da, nội tạng, dẫn đến suy thận cấp, rối loạn hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng. Khi người bị rắn độc cắn, nhanh chóng đưa đến bệnh viện để tiêm huyết thanh kháng nọc.

Rắn lục xanh đuôi đỏ, thuộc họ Viperidae. Loài này thường sinh sống trên các cây cao và không giới hạn phạm vi di chuyển. Với đặc điểm nhận dạng nổi bật, rắn lục đuôi đỏ có thân màu xanh lá và phần đuôi màu đỏ đặc trưng. Mặc dù kích thước nhỏ, chúng có khả năng ẩn mình tốt và dễ dàng tấn công con mồi bất ngờ.

Hương Chi
#TPHCM #Thới Hòa #An Phú #rắn lục xanh đuôi đỏ #độc cực mạnh #tử vong #huyết thanh #Rắn độc bò vào nhà

