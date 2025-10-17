Nhất Tiếu Tùy Ca: Diện mạo đẹp trai không cứu nổi diễn xuất của nam phụ Trần Hạc Nhất

HHTO - Càng xem Nhất Tiếu Tùy Ca, khán giả càng thấy tiếc cho Trần Hạc Nhất. Nam diễn viên có lợi thế ngoại hình nhưng vẫn mãi dừng chân ở vị trí nam phụ vì diễn xuất mãi không thấy tiến bộ.

Nhất Tiếu Tùy Ca đang sắp kết thúc và không chỉ quan tâm đến số phận hai nhân vật chính, khán giả còn bàn tán về nam phụ Hạ Tĩnh Thạch. Đây là một nhân vật thông minh, bản lĩnh, thâm trầm khó đoán ngang ngửa nam chính Tùy Ca để tạo thành kỳ phùng địch thủ.

Nhưng nam diễn viên Trần Hạc Nhất đã biến kẻ phản diện Hạ Tĩnh Thạch thành một nhân vật nhạt nhòa, chẳng có gì đọng lại ngoài diện mạo đẹp trai. Dù tâm lý nhân vật có thay đổi khi đối mặt với nhiều biến cố, Trần Hạc Nhất vẫn giữ gương mặt bình thản chẳng thấy cảm xúc, từ ánh mắt đến cơ mặt đều không truyền tải được suy nghĩ của Hạ Tĩnh Thạch.

Từ đó mà khán giả thấy tiếc cho phim Nhất Tiếu Tùy Ca, vì nếu vai Hạ Tĩnh Thạch giao cho diễn viên khác thì biết đâu bộ phim sẽ kịch tính hơn. Và netizen xứ Trung cho rằng Trần Hạc Nhất diễn nhiều vai phụ mà không thể tiến lên làm nam chính cũng vì diễn xuất có vấn đề.

Các vai nam phụ thường ôm tình cảm đơn phương với nữ chính, rất dễ lấy lòng người xem, thậm chí nam phụ mà diễn tốt còn được ủng hộ hơn cả nam chính. Nhưng Trần Hạc Nhất chưa từng làm được điều ấy dù đã đóng Trường Nguyệt Tẫn Minh, Độ Hoa Niên, Ngũ Phúc Lâm Môn.

Trong Độ Hoa Niên, Trần Hạc Nhất được biên kịch ưu ái tăng đất diễn, nhân vật phản diện Tô Dung Khanh xuất hiện nhiều hơn vai chính của Trương Lăng Hách khiến nhiều khán giả bức xúc. Lý do vì Trần Hạc Nhất càng lên hình nhiều, càng lộ diễn xuất đơ cứng không diễn tả được tâm lý nhân vật.

Trần Hạc Nhất từng được khen là có khí chất cổ trang, ngoại hình liên tưởng đến Dương Dương và Lâm Canh Tân, thậm chí còn đẹp hơn cả nam chính. Nhưng tiếc rằng vì diễn xuất mãi không tiến bộ nên sự nghiệp vẫn chỉ dừng ở vị trí nam phụ.