Nhập Thanh Vân sắp lên sóng, Hầu Minh Hạo bí ẩn, Lư Dục Hiểu có vai diễn đẹp nhất sự nghiệp

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phim tiên hiệp Nhập Thanh Vân mới tung trailer khiến netizen suy đoán phim sắp lên sóng và Lư Dục Hiểu có cơ hội tỏa sáng với tạo hình xinh đẹp bất ngờ.

lu-duc-hieu-7182-8814.jpg

Đầu năm nay, Lư Dục Hiểu từng có thất bại đáng quên với phim Bảng Thượng Giai Tế. Cô bị chê nhiều về ngoại hình không hợp đóng cổ trang, bị cho là kém sắc hơn cả diễn viên phụ, vào vai tiểu thư nhà giàu nhưng chẳng có khí chất thanh cao.

nhap-thanh-van-13.jpg

Nhưng chẳng ngờ sang đến phim Nhập Thanh Vân, Lư Dục Hiểu lại biến hình ngoạn mục khiến ai cũng khen cô thăng hạng nhan sắc. Nữ diễn viên giảm cân giúp vóc dáng thon gọn hơn, lại có tạo hình phù hợp nên nhìn xinh đẹp lên nhiều. Thậm chí netizen còn công nhận vai Minh Ý trong Nhập Thanh Vân là nhân vật đẹp nhất trong sự nghiệp Lư Dục Hiểu tính đến thời điểm này.

nhap-thanh-van-15.jpg
nhap-thanh-van-16.jpg

Stylist của phim để Lư Dục Hiểu mặc nhiều đồ màu hồng màu đỏ, giúp nữ diễn viên nhìn đầy trẻ trung ngọt ngào. Từ một năm trước, khi Nhập Thanh Vân khởi quay thì khán giả đã tấm tắc khen Lư Dục Hiểu có thể trở thành “nữ thần cổ trang” mới với tạo hình Minh Ý.

nhap-thanh-van-6.jpg

Nhập Thanh Vân kể về Kỷ Bá Tể, chàng trai vốn là tội nhân nhưng lại lập chiến công bất ngờ trong đại hội Thanh Vân. Kỷ Bá Tể đã đánh bại nữ chiến thần Minh Ý mạnh mẽ tài giỏi. Từ đó, Kỷ Bá Tể nổi tiếng, được người người nhà nhà tung hô săn đón. Còn Minh Ý vì trúng kịch độc nên phải cải trang để tìm cách tiếp cận Kỷ Bá Tể nhằm lấy thuốc giải.

nhap-thanh-van-9.jpg

Kỷ Bá Tể biết rõ Minh Ý muốn gì nhưng lại vờ ngây ngô không hiểu sự đời. Hai người cùng che giấu thân phận thật để lao vào cuộc đấu trí dai dẳng. Nhưng chẳng ngờ tình cảm lại nảy sinh khiến cho Kỷ Bá Tể và Minh Ý chẳng còn giữ được mục tiêu ban đầu.

nhap-thanh-van-8.jpg
nhap-thanh-van-10.jpg

Mới đây, nhà sản xuất Nhập Thanh Vân đã tung ra trailer báo hiệu phim chuẩn bị lên sóng. Tuy vẫn chưa chốt ngày chiếu chính thức nhưng Nhập Thanh Vân được cho là sẽ ra mắt vào tháng 10 này.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Nhập Thanh Vân #Lư Dục Hiểu #Hầu Minh Hạo #Lư Dục Hiểu tạo hình

