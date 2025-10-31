Nhân sự mới của Tỉnh uỷ Quảng Trị

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Nam
TPO - Ông Nguyễn Lương Bình (SN 1969), Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị (từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cũ), vừa được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Quyết định số 102-QĐ/TU, ngày 31/10/2025, do Bí Thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ký, thì ông Nguyễn Lương Bình Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị kể từ ngày ký quyết định; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

ông Nguyễn Lương Bình trưởng thành từ cán bộ Đoàn.

Ông Nguyễn Lương Bình (SN 1969) quê xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, thạc sỹ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; trưởng thành từ hoạt động Đoàn.

Ông Nguyễn Lương Bình từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Bình.

Sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Nguyễn Lương Bình giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị; và nay được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị thay ông Trần Vũ Khiêm được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Hoàng Nam
