Tôn vinh những 'Người truyền cảm hứng' mang tinh thần Chân – Chính – Liêm – Trung của ngành Thanh tra

Phùng Linh
TPO - Ngày 31/10/2025, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra, cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI, góp phần tôn vinh những con người, tập thể tiêu biểu trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến của ngành Thanh tra Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy nhấn mạnh: Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc; và ngành Thanh tra cũng đang nỗ lực chuyển mình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ kỷ cương, phép nước và quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

baothanhtra-10.jpg
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại Lễ trao Giải Cuộc thi.

“Áp lực đặt ra đối với ngành Thanh tra hiện nay là chưa từng có – từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thích ứng với các quy định mới, đến giải quyết tình trạng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người với nhiều điểm nóng tiềm ẩn,” ông nhấn mạnh.

Trong hoàn cảnh ấy, việc tôn vinh những con người bình dị mà cao quý của ngành Thanh tra trở nên đặc biệt ý nghĩa. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, cuộc thi là lời khẳng định rằng sức mạnh của ngành Thanh tra không chỉ nằm ở thể chế hay công cụ pháp lý, mà còn bắt nguồn từ con người – từ niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Đảng, Đất nước và Nhân dân.

tp-baothanhtra-8.jpg
Ban tổ chức trao 2 giải tập thể tích cực cho tập thể Thanh tra Thành phố Hải Phòng; Thanh tra tỉnh Điện Biên.
tp-baothanhtra-7.jpg
tp-baothanhtra-6.jpg
tp-baothanhtra-5.jpg
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích, giải Ba, giải Nhì cho các tác giả.
tp-baothanhtra-4.jpg
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trao giải Nhất cho tác phẩm "Người con Pa Cô làm cán bộ thanh tra" của Tác giả Lê Hữu Chính (Báo Thanh tra)/
tp-baothanhtra-3.jpg
Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy trao giải Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra.

Được phát động từ đầu tháng 7/2025, cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” do Thanh tra Chính phủ giao Báo Thanh tra chủ trì tổ chức đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Hàng trăm tác phẩm được gửi về, kể lại những câu chuyện chân thật về con người Thanh tra bản lĩnh, liêm chính, thầm lặng mà bền bỉ.

Đằng sau mỗi tác phẩm là một hành trình có người đi hàng trăm cây số để gặp nhân vật; có tác giả dành nhiều ngày ở hiện trường, ghi lại từng chi tiết nhỏ về công việc của đồng nghiệp nơi cơ sở. Chính từ những nỗ lực ấy, cuộc thi đã không chỉ tạo nên những tác phẩm báo chí giá trị mà còn thắp lên niềm tự hào sâu sắc về nghề Thanh tra.

Phùng Linh
