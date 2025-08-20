Nhan sắc gây tranh luận của tân Hoa hậu Hòa bình Mỹ

TPO - Người đẹp Ivana Garcia đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Mỹ 2025. Nhan sắc của cô gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.