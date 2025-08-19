Nhận định Real Madrid vs Osasuna, 2h00 ngày 20/8: 'Nghiền nát' các vị khách

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Osasuna, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.Thầy trò Xabi Alonso buộc phải giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại Bernabeu để khẳng định tham vọng vô địch.

Real Madrid đang có phong độ rất cao.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Osasuna

Hành trình chinh phục ngôi vương La Liga 2025/26 của Real Madrid sẽ bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Osasuna trên sân Bernabeu. Sau khi Barcelona đã mở màn hoàn hảo với chiến thắng 3-0 trước Mallorca, thầy trò Xabi Alonso buộc phải giành trọn 3 điểm để tránh bị bỏ lại ngay từ vòng đầu tiên. Đối thủ đầu tiên của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha là Osasuna, đội bóng đã cán đích ở vị trí thứ 9 La Liga mùa giải trước.

Đây được xem là bài test nhẹ nhàng đối với Real Madrid bởi Osasuna chưa có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới, khi chỉ thắng 1/5 trận giao hữu vào mùa hè. Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso cũng sẽ phải chịu áp lực trong lần đầu tiên cầm quân trên "thánh địa" Bernabeu. Real Madrid bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau khi trắng tay ở mùa giải trước, nhận 4 thất bại liên tiếp trước đại kình địch Barcelona. Mục tiêu của họ chắc chắn là lật đổ Barcelona ở đấu trường quốc nội và tiến thật xa ở Champions League.

Điểm tích cực đối với Real Madrid là đội bóng đã có sự chuẩn bị rất ấn tượng trong mùa hè. Los Blancos lọt vào bán kết FIFA Club World Cup và đã đón 4 tân binh chất lượng là Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono. Các tân binh trẻ tuổi này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Real Madrid trong thời kỳ chuyển giao thế hệ.

Osasuna luôn là đội bóng khó chịu, nhưng lực lượng hiện tại của họ không đủ mạnh để gây khó dễ cho Real Madrid, nhất là trong ngày ra quân trên Bernabeu. Dù thiếu vắng một vài trụ cột, Los Blancos vẫn sở hữu dàn ngôi sao chất lượng. Nếu chơi đúng sức, Real Madrid hoàn toàn có thể giành một chiến thắng cách biệt để gửi lời tuyên chiến đến Barcelona. Đặc biệt, Bernabeu luôn là pháo đài của Real Madrid, trong 20 trận sân nhà gần nhất tại La Liga, họ thắng tới 16 và chỉ thua 1.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid chỉ thua 1/10 trận đấu gần nhất, hòa 1 và giành 8 chiến thắng. Trong khi Osasuna thắng 3, hòa 4, thua 3.

Osasuna chưa thắng Real tại La Liga kể từ năm 2011. Ở 6 lần gặp nhau gần nhất, Los Blancos thắng 5 và hòa 1.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid không có sự phục vụ của Rudiger do án treo giò. Bellingham và Endrick dính chấn thương. Mendy và Camavinga sẽ bỏ lỡ trận đấu vì vấn đề thể lực.

Về phía Osasuna, Ruben Garcia và Iker Benito bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius Jr.

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K Barja, Budimir, Moi Gomez.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Osasuna