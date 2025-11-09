Nhà chằng chịt vết nứt, nhiều hộ dân được sơ tán khẩn

TPO - Sau khi phát hiện nhiều vết nứt tại nhà của 3 hộ dân, chính quyền xã Anh Sơn (Nghệ An) đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Chiều 8/11, ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Anh Sơn (Nghệ An), cho biết, địa phương này đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp 3 hộ dân trên địa bàn đến nơi an toàn do nhà bị nứt nẻ, nguy cơ mất an toàn.

Ngôi nhà của 3 hộ dân ở thôn Thạch Sơn 5 (xã Anh Sơn) xuất hiện chằng chịt các vết nứt, sụt lún.

Cụ thể, những ngày qua, trên địa bàn xã Anh Sơn có mưa to kéo dài. Trong đợt mưa, 3 hộ dân sống sát bờ sông ở thôn Thạch Sơn 5 bất ngờ phát hiện trên tường, cột, nền nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Nhận được thông tin, chính quyền xã Anh Sơn đã xuống kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, chính quyền xã Anh Sơn nhận định, vết nứt ngày càng lan rộng, nguy cơ mất an toàn hiện hữu nên đã quyết định di dời khẩn cấp các hộ dân. Các lực lượng chức năng sau đó được huy động hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ tài sản có giá trị và di dời đến nơi an toàn.

Chính quyền huy động các lực lượng đến hỗ trợ, tháo dỡ tài sản có giá trị của các hộ dân đi đến nơi an toàn.

“Hiện, 3 hộ dân đã được bố trí ở tạm tại nhà người thân, nhà văn hóa của thôn. Sau khi chờ hết đợt mưa, chính quyền sẽ xuống khảo sát nguyên nhân, đánh giá mức độ an toàn của ngôi nhà”, ông Nguyễn Công Thắng nói và cho biết, về lâu dài, xã có thể sẽ tính đến phương án tái định cư hoặc kết hợp với gia đình để có phương án hỗ trợ.