Xuyên đêm phục kích bắt tàu hút cát trộm trên sông Lam

TPO - Nhận được tin báo có tàu hút cát trộm trên sông Lam, lãnh đạo xã Đại Đồng (Nghệ An) lập tức huy động nhiều lực lượng ra khu vực bờ sông truy bắt để xử lý.

Video chính quyền xã Đại Đồng (Nghệ An) xuyên đêm mật phục bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông.

Ngày 5/11, ông Trần Thanh Nga - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã đang tiến hành các bước lấy mẫu gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra để hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi hút cát trộm trên địa bàn xã.

Chủ tịch xã Đại Đồng cho biết, từ tháng 9,10 trên địa bàn xã “nóng” lên vấn đề vi phạm trong khai thác khoáng sản cát. Trước tình trạng trên, UBND xã Đại Đồng đã thành lập 1 tổ chuyên đề và phân ra 7 tổ công tác thay phiên nhau túc trực, kiểm tra nạn khai thác cát trên địa bàn. “Các tổ công tác thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm trên toàn tuyến sông để kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng vi phạm khai thác cát”, ông Nga nói.

Lực lượng chức năng xã Đại Đồng mật phục bắt 2 tàu hút cát trộm trong đêm.

Khoảng 22h đêm 1/11, lãnh đạo xã Đại Đồng nhận được thông tin có tàu hút cát trộm trên sông. Ngay lập tức, xã Đại Đồng huy động nhiều cán bộ gồm các lực lượng trực tiếp ra bờ sông để kiểm tra, xử lý.

Đến hiện trường bờ sông Lam thuộc địa bàn xã Đại Đồng, lực lượng chức năng phát hiện một tàu có hành vi hút cát trái phép. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện một tàu khác đang hút cát giữa sông. Khi gặp lực lượng chức năng, tàu cát đã bỏ chạy theo hướng về xã Tam Đồng.

Thời điểm phát hiện, trên 2 tàu có hơn 40 khối cát.

“Chúng tôi huy động thuyền cứu hộ đuổi theo về bến tại xã Tam Đồng và phối hợp với chính quyền địa phương này để lập biên bản xử lý. Vị trí 2 tàu hút cát không thuộc phạm vi mỏ, không được khai thác. Qua kiểm tra, trên 2 tàu thời điểm đó có hơn 40 khối cát”, Chủ tịch xã Đại Đồng nói và cho biết, một tàu hút cát thuộc một bến tại xã Tam Đồng và tàu còn lại đóng trên địa bàn xã.

Rạng sáng 2/11, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa lái tàu về trụ sở công an để lập biên bản, hồ sơ xử lý theo quy định.