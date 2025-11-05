Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Xuyên đêm phục kích bắt tàu hút cát trộm trên sông Lam

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận được tin báo có tàu hút cát trộm trên sông Lam, lãnh đạo xã Đại Đồng (Nghệ An) lập tức huy động nhiều lực lượng ra khu vực bờ sông truy bắt để xử lý.

Video chính quyền xã Đại Đồng (Nghệ An) xuyên đêm mật phục bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông.

Ngày 5/11, ông Trần Thanh Nga - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã đang tiến hành các bước lấy mẫu gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra để hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi hút cát trộm trên địa bàn xã.

Chủ tịch xã Đại Đồng cho biết, từ tháng 9,10 trên địa bàn xã “nóng” lên vấn đề vi phạm trong khai thác khoáng sản cát. Trước tình trạng trên, UBND xã Đại Đồng đã thành lập 1 tổ chuyên đề và phân ra 7 tổ công tác thay phiên nhau túc trực, kiểm tra nạn khai thác cát trên địa bàn. “Các tổ công tác thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm trên toàn tuyến sông để kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng vi phạm khai thác cát”, ông Nga nói.

tp-c3.jpg
Lực lượng chức năng xã Đại Đồng mật phục bắt 2 tàu hút cát trộm trong đêm.

Khoảng 22h đêm 1/11, lãnh đạo xã Đại Đồng nhận được thông tin có tàu hút cát trộm trên sông. Ngay lập tức, xã Đại Đồng huy động nhiều cán bộ gồm các lực lượng trực tiếp ra bờ sông để kiểm tra, xử lý.

Đến hiện trường bờ sông Lam thuộc địa bàn xã Đại Đồng, lực lượng chức năng phát hiện một tàu có hành vi hút cát trái phép. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện một tàu khác đang hút cát giữa sông. Khi gặp lực lượng chức năng, tàu cát đã bỏ chạy theo hướng về xã Tam Đồng.

tp-c1.jpg
Thời điểm phát hiện, trên 2 tàu có hơn 40 khối cát.

“Chúng tôi huy động thuyền cứu hộ đuổi theo về bến tại xã Tam Đồng và phối hợp với chính quyền địa phương này để lập biên bản xử lý. Vị trí 2 tàu hút cát không thuộc phạm vi mỏ, không được khai thác. Qua kiểm tra, trên 2 tàu thời điểm đó có hơn 40 khối cát”, Chủ tịch xã Đại Đồng nói và cho biết, một tàu hút cát thuộc một bến tại xã Tam Đồng và tàu còn lại đóng trên địa bàn xã.

Rạng sáng 2/11, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa lái tàu về trụ sở công an để lập biên bản, hồ sơ xử lý theo quy định.

tp-c2.jpg
Lực lượng chức năng đang làm rõ để xử lý theo quy định.
Ngọc Tú
#Nghệ An #hút cát #cát tặc #hút trộm #trộm cát #tàu khai thác cát #tàu hút cát trộm

Xem thêm

Cùng chuyên mục