Nguy cơ khô hạn thiếu nước diện rộng từ tháng 3 đến tháng 5 ở Kon Tum

TPO - UBND tỉnh Kon Tum cho hay, dự báo từ tháng 3 đến tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh có trên 1.770 ha tổng diện tích cây trồng có khả năng khô hạn, thiếu nước.

Ngày 21/2, UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa ban hành kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum thông tin, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh cao hơn 0,5 đến 1,2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Theo đó, lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 4 cũng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Đáng chú ý, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ đầu tháng 3, xu hướng mở rộng trong tháng 4 và tháng 5. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ xảy ra khô hạn thiếu nước ở các vùng phía Tây, Tây Nam tỉnh Kon Tum; gây ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận, mực nước và lưu lượng nước trên các sông suối giảm dần và duy trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Nghiêm trọng là sông Đăk Bla đoạn chảy qua huyện Kon Rẫy và thành phố Kon Tum lưu lượng nước thấp hơn từ 40-65%.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum dự kiến, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra khô hạn thiếu nước trên diện rộng. Tổng diện tích cây trồng dự kiến có khả năng khô hạn, thiếu nước trên 1.770ha (diện tích lúa 780ha, cây cà phê 990ha).

Đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước kéo dài, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều giải pháp ứng phó, như tưới luân phiên giữa các vùng; tưới tiêu khoa học; tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng, rò rỉ chống thất thoát nước. Đồng thời triển khai kiên cố hóa kênh mương để đưa vào phục vụ sản xuất, nâng cao hệ số tưới; triển khai lắp đặt các hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn.