Nguồn cung khá ổn định nhưng giá rau tăng chóng mặt, Sở Công Thương TPHCM nói gì?

Vân Sơn
TPO - Những ngày qua, giá rau củ tại TP.HCM liên tục leo thang, có loại tăng gấp ba, khiến người dân bức xúc vì “đi chợ thời bão giá”. Trong khi đó, Sở Công Thương TP.HCM khẳng định lượng nông sản về các chợ đầu mối không giảm đột ngột. Tình trạng này đến từ đâu và bao giờ thị trường hạ nhiệt?

Nguồn cung vẫn ổn định quanh mức 6.500–7.500 tấn

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 19/11, ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP.HCM cho biết lượng nông sản về 3 chợ đầu mối trong khoảng từ 10 - 25 ngày gần đây luôn duy trì từ 6.500 đến 7.500 tấn/ ngày. Riêng rau củ quả vào chợ dao động từ 3.500–3.900 tấn/ ngày. Tùy ngày có thể tăng hoặc giảm khoảng 5%, nhưng không có hiện tượng sụt giảm nghiêm trọng.

gia-rau-2.jpg
Giá rau tại TPHCM những ngày qua tăng cao khiến các bà nội trợ gặp nhiều khó khăn trong cân đối chi phí bữa ăn

Nguồn rau chính của TP.HCM vẫn đến từ ba khu vực trọng điểm. Tỉnh Lâm Đồng và khu vực Đà Lạt chiếm 60–70% lượng rau củ an toàn cung cấp cho thành phố. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cung cấp khoảng 20–30% rau màu ngắn ngày, rau gia vị, bầu bí, dưa leo. Khoảng 10–20% còn lại đến từ Đông Nam Bộ và nguồn nhập khẩu.

Tuy nhiên, mưa kéo dài, sạt lở trên các tuyến đèo Khánh Lê, Prenn, Mimosa khiến việc vận chuyển rau từ Lâm Đồng về TP.HCM bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều vùng trồng ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập úng, giảm sản lượng một số loại rau gia vị và trái cây. Các yếu tố này làm tăng chi phí logistics và khiến một số mặt hàng giảm 10–20% sản lượng.

Vì sao giá rau tăng gấp đôi, gấp ba?

Tuy Sở Công Thương TP.HCM cho biết giá tại chợ đầu mối chỉ biến động 5–10%, nhưng khảo sát thực tế tại nhiều chợ truyền thống cho thấy: Giá một số mặt hàng tăng rất mạnh. Hành lá ghi nhận ở mức 100.000 đồng/kg. Nhiều loại rau gia vị, cải ngọt, xà lách giá tăng gấp đôi so với tuần trước.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM thừa nhận giá bán lẻ tại chợ truyền thống biến động mạnh hơn nhiều so với giá sỉ tại chợ đầu mối. Các tiểu thương lo ngại nguồn hàng bị gián đoạn, từ đó nâng giá theo tâm lý thị trường.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng do sạt lở – đặc biệt là tại các tuyến đèo lên Đà Lạt cũng khiến một số thương lái cộng thêm phí này vào giá bán. Nhiều loại rau dễ hư hỏng bị đội giá mạnh hơn, nhất là rau gia vị vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung miền núi và đồng bằng sông Cửu Long vốn đang chịu tác động bởi mưa lớn.

gia-rau-1.jpg
Theo Sở Công thương giá rau tại các chợ truyền thống biến động mạnh hơn siêu thị

Sở Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt tại các chợ truyền thống – nơi biến động giá thường cao nhất.

Trong nguy cơ thiếu hụt cục bộ một số mặt hàng, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết đã kích hoạt ba nhóm giải pháp nhằm ổn định thị trường. Cụ thể, cơ quan này làm việc với hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bình ổn thị trường để chủ động tìm nguồn hàng thay thế từ những vùng ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão, đồng thời khuyến khích nhập khẩu bổ sung để bù đắp thiếu hụt. Bên cạnh đó, các siêu thị được yêu cầu giữ giá, không điều chỉnh theo biến động ngắn hạn, đồng thời tăng lượng cung ứng rau củ quả trong ngày. Một số chuỗi bán lẻ đã triển khai chương trình khuyến mãi nhằm giảm bớt áp lực chi tiêu của người dân.

Ngòa ra, công tác kiểm soát lưu thông cũng được tăng cường. Chi cục Quản lý thị trường được chỉ đạo giám sát chặt giá cả tại chợ đầu mối và chợ truyền thống, xử lý triệt để tình trạng nâng giá bất hợp lý. Việc tháo gỡ tạm thời các ách tắc giao thông ở khu vực đèo dốc cũng đang được phối hợp để rút ngắn thời gian vận chuyển rau về TPHCM.

Về dài hạn, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho rằng bài toán thiếu ổn định nguồn cung sẽ lặp lại khi thời tiết cực đoan tăng cường. TP.HCM đang làm việc với các địa phương để xây dựng cơ chế kết nối vùng vững chắc hơn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào kho lạnh, trung tâm bảo quản sau thu hoạch nhằm giảm thất thoát và giảm áp lực tăng giá trong mùa mưa bão.

