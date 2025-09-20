Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Người trẻ xúc động 'chụp ảnh' cùng người thân đã mất

Kim Cúc - Ngọc Kim
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gần đây, trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh bản thân chụp cùng người thân đã khuất dưới dạng ảnh chụp lấy liền (polaroid) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ mạng xã hội. Trào lưu này nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ sôi nổi trên các mạng xã hội Threads, Facebook và TikTok.

Chỉ cần cung cấp ảnh cá nhân và một vài mô tả chi tiết, Gemini có thể tái hiện khoảnh khắc “bất khả thi”, trong đó, người dùng ngồi cạnh, nắm tay hoặc mỉm cười cùng người thân đã mất. Những hình ảnh này không chỉ khiến nhiều bạn trẻ ngạc nhiên mà còn gợi lại cảm xúc dạt dào về tình thân.

Chị Ngọc Mai (TPHCM) xúc động cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có tấm hình chụp chung với bà nội. Khi thấy bức ảnh Gemini trả về, tôi thật sự rưng rưng nước mắt, cảm giác như bà vẫn đang ở bên cạnh mình”.

z7030718395253-e5b2a97e1bb424b74ab8e6a3b3a13f0e-767.jpg
Chị Ngọc Mai xúc động khi có tấm hình chụp cùng bà nội.

Không chỉ riêng chị Mai, nhiều người dùng trên Threads và TikTok cũng bày tỏ cảm xúc tương tự. Một tài khoản viết: “Chưa bao giờ tôi thử các trend AI ghép ảnh, nhưng lần này thì tôi đã khóc khi thấy kết quả.” Bài đăng này nhanh chóng thu hút hơn 14.000 lượt yêu thích.

Sức hút của trào lưu này không đơn thuần đến từ sự sáng tạo công nghệ, mà nằm ở giá trị tinh thần: Biến điều vốn chỉ tồn tại trong ký ức thành hình ảnh cụ thể để lưu giữ. Với nhiều bạn trẻ, đó là cách kết nối hiện tại với quá khứ, xoa dịu nỗi nhớ người thân.

Chia sẻ với Tiền Phong, cô gái tên Thảo (20 tuổi, Hà Nội) kể bố mất khi bạn chưa biết nói, còn mẹ cũng qua đời vì bệnh cách đây gần 8 năm. Trong cả cuốn album gia đình, Thảo chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp chung của bố và mẹ.

z7030722619160-8df023336053505a95fdedd818141896-9217.jpg
Khung ảnh đầy đủ người thân bạn Thảo được hiện thực hóa bởi Al.

“Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng có một bức hình nào mà cả nhà bên nhau. Ban đầu mình thấy trend này chủ yếu để ghép ảnh với thần tượng, nhưng rồi mới nghĩ biết đâu mình có thể thử ghép ảnh với bố mẹ. Khi nhìn thấy bức ảnh được tạo ra, mình thật sự rất xúc động, cứ ngỡ như chính mình đã được chụp cùng bố mẹ”, Thảo bộc bạch và nói bản thân vô cùng trân quý bức hình này.

Chị Tô Phương Thảo (22 tuổi) nghẹn ngào: “Bà ngoại mình mất hơn 4 năm rồi, nhưng mình không có tấm hình nào chụp riêng với bà. Khi thấy ảnh AI tạo ra, trông rất chân thực, bao nhiêu ký ức ùa về, khiến mình bật khóc vì nhớ bà ngoại nhiều lắm”.

z7030727679571-6d55eccc34e93b2fde8b4fb347306134.jpg
Nhờ Google Gemini mà chị Thảo có tấm hình nắm tay bà.

Những bức ảnh không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là nơi neo giữ tình cảm, giúp người trẻ được an ủi phần nào trong nỗi mất mát người thân. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc tích cực, các chuyên gia công nghệ cũng đưa ra lời cảnh báo. Việc tải ảnh cá nhân lên nền tảng AI tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu bị khai thác, lạm dụng.

Để tránh rủi ro, người dùng, đặc biệt là giới trẻ - những người dễ bị cuốn theo trào lưu - cần cân nhắc khi tham gia. Chỉ nên chọn nền tảng uy tín và hạn chế cung cấp dữ liệu nhạy cảm. Đồng thời luôn nhớ rằng những bức ảnh này chỉ là sản phẩm công nghệ, không phải sự thật.

z7030720778017-796f7afb7cfdebaa8801fb0ee799b0d9.jpg
Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái như vậy trên ứng dụng Threads.

Trào lưu “ký ức nhân tạo” bằng AI Google Gemini cho thấy công nghệ có thể chạm đến trái tim, nhưng cũng đặt ra ranh giới mong manh giữa hoài niệm và hư cấu. Sự tỉnh táo sẽ giúp giới trẻ tận hưởng niềm vui sáng tạo mà vẫn giữ được sự an toàn và trân trọng ký ức thật của mình.

Kim Cúc - Ngọc Kim
#trào lưu #AI Gemini #xúc động #chụp ảnh với người thân #giới trẻ #Threads #Facebook #cảm xúc #kỷ niệm #bức ảnh #trend #trend AI ghép ảnh #TikTok #Google Gemini

Xem thêm

Cùng chuyên mục