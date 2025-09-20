Người trẻ xúc động 'chụp ảnh' cùng người thân đã mất

TPO - Gần đây, trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh bản thân chụp cùng người thân đã khuất dưới dạng ảnh chụp lấy liền (polaroid) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ mạng xã hội. Trào lưu này nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ sôi nổi trên các mạng xã hội Threads, Facebook và TikTok.

Chỉ cần cung cấp ảnh cá nhân và một vài mô tả chi tiết, Gemini có thể tái hiện khoảnh khắc “bất khả thi”, trong đó, người dùng ngồi cạnh, nắm tay hoặc mỉm cười cùng người thân đã mất. Những hình ảnh này không chỉ khiến nhiều bạn trẻ ngạc nhiên mà còn gợi lại cảm xúc dạt dào về tình thân.

Chị Ngọc Mai (TPHCM) xúc động cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có tấm hình chụp chung với bà nội. Khi thấy bức ảnh Gemini trả về, tôi thật sự rưng rưng nước mắt, cảm giác như bà vẫn đang ở bên cạnh mình”.

Chị Ngọc Mai xúc động khi có tấm hình chụp cùng bà nội.

Không chỉ riêng chị Mai, nhiều người dùng trên Threads và TikTok cũng bày tỏ cảm xúc tương tự. Một tài khoản viết: “Chưa bao giờ tôi thử các trend AI ghép ảnh, nhưng lần này thì tôi đã khóc khi thấy kết quả.” Bài đăng này nhanh chóng thu hút hơn 14.000 lượt yêu thích.

Sức hút của trào lưu này không đơn thuần đến từ sự sáng tạo công nghệ, mà nằm ở giá trị tinh thần: Biến điều vốn chỉ tồn tại trong ký ức thành hình ảnh cụ thể để lưu giữ. Với nhiều bạn trẻ, đó là cách kết nối hiện tại với quá khứ, xoa dịu nỗi nhớ người thân.

Chia sẻ với Tiền Phong, cô gái tên Thảo (20 tuổi, Hà Nội) kể bố mất khi bạn chưa biết nói, còn mẹ cũng qua đời vì bệnh cách đây gần 8 năm. Trong cả cuốn album gia đình, Thảo chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp chung của bố và mẹ.

Khung ảnh đầy đủ người thân bạn Thảo được hiện thực hóa bởi Al.

“Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng có một bức hình nào mà cả nhà bên nhau. Ban đầu mình thấy trend này chủ yếu để ghép ảnh với thần tượng, nhưng rồi mới nghĩ biết đâu mình có thể thử ghép ảnh với bố mẹ. Khi nhìn thấy bức ảnh được tạo ra, mình thật sự rất xúc động, cứ ngỡ như chính mình đã được chụp cùng bố mẹ”, Thảo bộc bạch và nói bản thân vô cùng trân quý bức hình này.

Chị Tô Phương Thảo (22 tuổi) nghẹn ngào: “Bà ngoại mình mất hơn 4 năm rồi, nhưng mình không có tấm hình nào chụp riêng với bà. Khi thấy ảnh AI tạo ra, trông rất chân thực, bao nhiêu ký ức ùa về, khiến mình bật khóc vì nhớ bà ngoại nhiều lắm”.

Nhờ Google Gemini mà chị Thảo có tấm hình nắm tay bà.

Những bức ảnh không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là nơi neo giữ tình cảm, giúp người trẻ được an ủi phần nào trong nỗi mất mát người thân. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc tích cực, các chuyên gia công nghệ cũng đưa ra lời cảnh báo. Việc tải ảnh cá nhân lên nền tảng AI tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu bị khai thác, lạm dụng.

Để tránh rủi ro, người dùng, đặc biệt là giới trẻ - những người dễ bị cuốn theo trào lưu - cần cân nhắc khi tham gia. Chỉ nên chọn nền tảng uy tín và hạn chế cung cấp dữ liệu nhạy cảm. Đồng thời luôn nhớ rằng những bức ảnh này chỉ là sản phẩm công nghệ, không phải sự thật.

Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái như vậy trên ứng dụng Threads.

Trào lưu “ký ức nhân tạo” bằng AI Google Gemini cho thấy công nghệ có thể chạm đến trái tim, nhưng cũng đặt ra ranh giới mong manh giữa hoài niệm và hư cấu. Sự tỉnh táo sẽ giúp giới trẻ tận hưởng niềm vui sáng tạo mà vẫn giữ được sự an toàn và trân trọng ký ức thật của mình.