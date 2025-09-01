Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Người mua vàng lãi thế nào sau đợt tăng mạnh?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (1/9), giá vàng miếng SJC trên đỉnh cao 130,6 triệu đồng/lượng, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng sau 1 tuần. Nhà đầu tư trừ đi phần chênh lệch lãi gần 3 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 tuần qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tăng lên 1,5 triệu đồng thay vì chỉ 1 triệu đồng/lượng như cuối tuần qua. Do vậy, người mua vàng miếng sau một tuần chỉ còn lãi gần 3 triệu đồng/lượng.

a.jpg
Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong 1 tuần qua.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng lập kỷ lục mới khi mua vào 122,5 triệu đồng/lượng và bán ra 125 triệu đồng/lượng, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở mức 2,5 triệu đồng/lượng mỗi lượng nên người mua vào sau một tuần lãi thấp hơn vàng miếng, chỉ đạt 1,5 triệu đồng/lượng.

Riêng ở các công ty khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng và giữ nguyên chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua chỉ có lãi 1 triệu đồng/lượng sau 1 tuần…

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.443 USD/ounce, giảm 5 USD so với sáng qua.

Giá vàng thế giới đánh dấu tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 4, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng tuần tới với 14 nhà phân tích thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, có đến 12 người, tương ứng 86% dự báo giá vàng sẽ tăng và 2 người còn lại, tương ứng 14% nhận định vàng đi ngang. Đáng chú ý, không có nhà phân tích nào cho rằng vàng sẽ giảm.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD. Tại các ngân hàng, Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết tỷ giá mua - bán USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giá bán ra vẫn trên 26.700 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #lãi vàng #tăng giá vàng #thị trường vàng #vàng miếng #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục