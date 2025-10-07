Người đẹp Cuba bị fan Việt chỉ trích

TPO - Người đẹp Olivia Lauren - Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 - đã bị fan Việt chỉ trích sau khi tiếp tục lên tiếng tố bị đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như bắt nạt, quấy rối.

Hai tuần sau chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025, Á hậu 1 của cuộc thi là người đẹp Cuba - Olivia Lauren - đã tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân về việc bị hoa hậu và á hậu 2 bắt nạt.

"Đây là ví dụ điển hình cho việc không nên làm. Chúng ta đến từ những nền văn hóa và trải nghiệm khác nhau, đừng chạm vào người khác chỉ để gây cười hay tạo sự chú ý. Rõ ràng bạn có thể thấy hành động đó khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu", Olivia chia sẻ.

Người đẹp Cuba - Olivia Lauren bị fan Việt chỉ trích.

Cô cho biết thêm: "Hãy nhớ rằng chúng ta có mặt ở đó để trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho người khác. Khán giả không hề biết rằng việc bị chạm vào như vậy có thể gợi lại những tổn thương, hay gây ra sang chấn cho một số người từng trải qua chuyện tương tự".

Olivia khẳng định: "Tôi từng trải qua một tình huống y hệt trong cuộc thi trước đây, chỉ khác là nó xảy ra kín đáo, còn lần này với thí sinh Việt Nam, cô ấy làm điều đó một cách rất lén lút. Tôi không phải là người duy nhất bị cô ấy quấy rối tình dục, cô ấy còn có nhiều hành vi động chạm thô lỗ với các thí sinh khác".

Những chia sẻ mới của Olivia tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều fan Việt thể hiện sự giận dữ và tràn vào trang cá nhân của cô để chỉ trích khiến người đẹp phải khóa trang cá nhân.

"Thích đóng vai nạn nhân nhưng mà tâm lý có vấn đề", "Muốn tố cáo người ta thì mang bằng chứng ra, chứ cứ nói khơi khơi vậy", "Hôm trước đã xin lỗi rồi, nay lại xới lại, này là cố tình mà", "Tước danh hiệu đi chứ Á hậu 1 mà cứ phát ngôn bừa bãi không có bằng chứng gì vậy"... fan Việt bình luận.

Trước đó, ngay sau giây phút đăng quang, khi top 3 đang đứng phỏng vấn với truyền thông, Olivia Lauren đã tố hoa hậu là người đẹp Mỹ - Midori Monet và Á hậu 2 là đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như về việc bắt nạt cô trong suốt cuộc thi.

"Hai người đang đứng ngay cạnh tôi đây đã khiến tôi không thể tận hưởng cuộc thi. Họ đã khiến cuộc thi này trở nên rất chua chát với tôi. Họ đã bắt nạt, trêu chọc tôi và các thí sinh khác mỗi ngày", cô nói.

Đến tối 21/9, người đẹp Cuba đã lên tiếng trên trang cá nhân để xin lỗi về những phát ngôn của mình. Olivia Lauren viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi nếu có bất kỳ hiểu lầm nào xuất phát từ các buổi phỏng vấn gần đây của tôi về Miss International Queen 2025. Nếu một số lời nói của tôi nghe có vẻ gây nhầm lẫn, xin hãy hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý nghi ngờ cuộc thi hay kết quả của nó".

Olivia còn cho biết đã có cuộc trò chuyện với hoa hậu và á hậu 2 về sự việc và họ đã cùng nhau giải tỏa mọi hiểu lầm. "Tôi tôn trọng họ và tất cả thí sinh đồng hành cùng tôi", người đẹp Cuba khẳng định.

Trái ngược với những tuyên bố của Olivia, cô hoàn toàn vắng mặt trong chuyến media tour và các sự kiện sau đăng quang khiến nhiều người cho rằng người đẹp đã từ bỏ danh hiệu. Trên trang cá nhân, cô cũng không cập nhật danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.

Hiện nhiều khán giả Việt Nam đang thể hiện sự giận dữ và bày tỏ mong muốn ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tước danh hiệu Á hậu 1 của Olivia Lauren sau những lùm xùm mà cô gây ra.