Người dân vựa hoa Đông Cương thức đêm thắp đèn, cứu hoa khỏi rét

TPO - Để cây hoa phát triển tốt, đảm bảo nở đẹp và đều đúng dịp Tết Nguyên đán, người trồng hoa ở Thanh Hóa ngày đêm phải túc trực, sử dụng các phương pháp giữ ấm, bấm ngọn, tỉa nụ cho cây.
Người dân địa phương cho biết từ sáng sớm đến tối muộn, tùy theo thời tiết mà phải tưới nước giữ ẩm, tỉa lá sâu, bấm ngọn, thắp đèn, kiểm tra từng luống để cây sinh trưởng đồng đều. “Hơn 20 vạn cây cúc cánh dài và cúc màu cho vụ Tết đang độ phát triển rất nhanh nên tôi phải túc trực liên tục, có khi phải xuyên trưa giữa đồng. Chỉ cần lỡ một đợt nắng gắt hay lạnh sâu là ảnh hưởng ngay đến nụ và chất lượng hoa”, ông Đỗ Huy Luật (45 tuổi) cho hay.