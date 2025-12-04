Người dân vựa hoa Đông Cương thức đêm thắp đèn, cứu hoa khỏi rét

TPO - Để cây hoa phát triển tốt, đảm bảo nở đẹp và đều đúng dịp Tết Nguyên đán, người trồng hoa ở Thanh Hóa ngày đêm phải túc trực, sử dụng các phương pháp giữ ấm, bấm ngọn, tỉa nụ cho cây.