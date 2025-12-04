Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân vựa hoa Đông Cương thức đêm thắp đèn, cứu hoa khỏi rét

Phạm Trường

TPO - Để cây hoa phát triển tốt, đảm bảo nở đẹp và đều đúng dịp Tết Nguyên đán, người trồng hoa ở Thanh Hóa ngày đêm phải túc trực, sử dụng các phương pháp giữ ấm, bấm ngọn, tỉa nụ cho cây.

Clip: Cận cảnh "vựa hoa" lớn nhất Thanh Hóa vào vụ Tết.
tp-11-1878.jpg
Những ngày này, vùng trồng hoa ở làng Đông Cương, phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa﻿) trở nên nhộn nhịp với cảnh người dân tất bật, chạy đua chăm cánh đồng hoa cho vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
tp-10.jpg
Nơi đây được xem là “vựa hoa” lớn nhất tỉnh với hàng trăm hộ trồng hoa tập trung.
tp-92.jpg
Theo ghi nhận, trên cánh đồng hoa trải dài, người trồng hoa đang miệt mài bón phân, bấm ngọn, tỉa nụ, căn từng đợt hoa nở đúng dịp Tết.
tp-9-1894.jpg
tp-0101.jpg
Người dân địa phương cho biết từ sáng sớm đến tối muộn, tùy theo thời tiết mà phải tưới nước giữ ẩm, tỉa lá sâu, bấm ngọn, thắp đèn, kiểm tra từng luống để cây sinh trưởng đồng đều. “Hơn 20 vạn cây cúc cánh dài và cúc màu cho vụ Tết đang độ phát triển rất nhanh nên tôi phải túc trực liên tục, có khi phải xuyên trưa giữa đồng. Chỉ cần lỡ một đợt nắng gắt hay lạnh sâu là ảnh hưởng ngay đến nụ và chất lượng hoa”, ông Đỗ Huy Luật (45 tuổi) cho hay.
tp-6-4634.jpg
Hoa hồng, hoa cúc... là những giống hoa chủ lực tại địa phương nên việc chăm sóc phải thật cẩn thận hơn những giống khác. Để tránh hoa nở sớm, nhiều hộ che lưới, điều tiết ánh sáng và lượng nước tưới. Trong ảnh, một số luống xuống giống trước, bông hé nụ sẽ được người dân cắt bán dần ở các chợ đầu mối.
tp-4-531.jpg
Theo người dân, công việc chăm hoa phải diễn ra liên tục, tùy thời tiết mà điều chỉnh tưới nước, giữ ẩm, tỉa lá sâu, bấm ngọn, thắp đèn và kiểm tra từng luống để đảm bảo hoa phát triển đồng đều.
tp-91.jpg
Các nhà vườn còn dùng hệ thống chiếu sáng ban đêm nhằm giữ nhiệt, giúp hoa nở đúng thời điểm.
tp-1-2365.jpg
Khoảng tháng Chạp, thương lái từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh mới bắt đầu đổ về đặt hàng. Vì vậy, mọi công việc hiện nay đều nhằm mục tiêu duy nhất: giữ hoa khỏe, nở đúng màu đẹp. Theo chính quyền địa phương, làng hoa Đông Cương﻿ hiện có khoảng 200 hộ trồng hoa tập trung, mỗi năm cung ứng hàng trăm nghìn chậu và cành hoa cho thị trường Tết.
Phạm Trường
#hoa Tết #Thanh Hóa #làng Đông Cương #vựa hoa #hoa cúc #hoa hồng #chuẩn bị Tết

