Người dân Quảng Ngãi phát hiện 2 cá thể 'lắm vảy' nằm trong Sách đỏ đi lạc

TPO - Hai cá thể tê tê vàng, có tên khoa học Manispentadatyla thuộc nhóm IB nằm trong sách đỏ đi lạc vào vườn nhà và được người dân ở xã Đông Sơn tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, giao nộp thả về tự nhiên.

Ngày 14/10, ông Trương Quang Học - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 3 (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Đông Sơn lập hồ sơ, đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương tiếp nhận, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên hai cá thể tê tê quý hiếm đi lạc, được người dân phát hiện và giao nộp.

Trước đó, vào ngày 12/10, anh Quảng Công Vương (42 tuổi, trú xã Đông Sơn) phát hiện hai cá thể tê tê vàng còn sống nhưng yếu đi lạc vào trong vườn nhà.

Qua tìm hiểu, anh Vương biết được đây là tê tê, một loài động vật nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ, nên đã chủ động liên hệ và giao nộp cho UBND xã.

Anh Quảng Công Vương giao nộp 2 cá thể tê tê cho chính quyền địa phương.

Ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, qua xác minh ban đầu, đây là các cá thể tê tê vàng, có tên khoa học là Manispentadatyla (thuộc nhóm IB), loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hai cá thể tê tê này có tổng trọng lượng 3,8 kg, còn sống, ốm yếu và chưa xác định được giới tính.

Tê tê vàng là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Hai cá thể tê tê có tổng trọng lượng 3,8 kg.

Loài này thường sống trong rừng già, rừng thứ sinh, hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, mục nát hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Tê tê kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang.

Thức ăn chủ yếu của tê tê gồm mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục…