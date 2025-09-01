Người đàn ông tử vong khi đi thả lưới trong lũ

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh cá.

Chiều 31/8, lực lượng chức năng cùng người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã tìm thấy thi thể anh N.V.Q. (SN 1982, trú thôn Thiên Thai) sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 30/8, anh Q. một mình ra đồng thả lưới đánh cá nhưng sau đó không trở về nhà. Lúc này, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn xã Toàn Lưu có mưa lớn, nhiều cánh đồng và sông ngòi ngập sâu trong nước lũ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện tại khu vực cầu Kè (thuộc thôn Thiên Thai) có đèn pin, lưới và đôi ủng được cho là của anh Q., liền báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Toàn Lưu phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, quân sự và người dân tổ chức tìm kiếm dọc sông.

Đến khoảng 17h20 chiều 31/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần cầu Kè. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của anh Q. là do đuối nước trong quá trình thả lưới đánh cá.