Ngoài Lee Kwang Soo, Jung Il Woo còn sao Hàn nào sắp "debut" màn ảnh rộng Việt Nam?

HHTO - Hơn 3/4 chặng đường của năm 2025, điện ảnh Việt liên tục chào sân các tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, những cú bắt tay giữa ê-kíp Việt Nam - Hàn Quốc cũng trở nên phổ biến, nhận về hiệu ứng tích cực.

Mang Mẹ Đi Bỏ

Chính thức ra rạp từ ngày 1/8, Mang Mẹ Đi Bỏ do đạo diễn - biên kịch người Hàn Quốc Mo Hong Jin cầm trịch, với sự tham gia của dàn diễn viên đến từ Việt Nam và Hàn Quốc: Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc và "rể Việt" Jung Il Woo. Bộ phim được lấy bối cảnh cả hai đất nước.

Nội dung bộ phim gây xúc động về tình mẹ con khi khắc họa hình ảnh người con trai (do Tuấn Trần thủ vai) vất vả chăm sóc người mẹ Lê Thị Hạnh (Hồng Đào đóng) mắc bệnh Alzheimer - chứng rối loạn não bộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Trong khi đó, nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo đảm nhận vai người chồng thời trẻ của bà Hạnh, nên duyên cùng diễn viên Juliet Bảo Ngọc (từng đóng vai Hậu phim Tro Tàn Rực Rỡ).

Mang Mẹ Đi Bỏ được khán giả đón nhận tích cực, hiện doanh thu vượt hơn 163 tỷ sau chưa đầy 1 tháng (theo The Box Office Vietnam). Bên cạnh đó, trước cái kết gây hụt hẫng, đoàn làm phim hé lộ sẽ mang đến phần 2 vào năm sau. Ngoài ra, Mang Mẹ Đi Bỏ sẽ chính thức "xuất ngoại", ra mắt khán giả tại Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand.

Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Đầu tháng 10 tới, dự án phim điện ảnh thuộc thể loại hài kịch, lãng mạn Tay Anh Giữ Một Vì Sao do nam diễn viên Hàn Quốc Lee Kwang Soo đóng cặp cùng diễn viên Hoàng Hà - "nàng thơ" trong loạt phim đình đám như Em Và Trịnh, Kẻ Ăn Hồn, Chúng Ta Của 8 Năm Sau - chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim được bấm máy từ 1 năm trước bởi đạo diễn Kim Sung Hoon, nổi tiếng với các tác phẩm như: Cộng Sự Bất Đắc Dĩ, Chánh Thanh Tra 1958...

Dự án hợp tác Việt - Hàn lần này được dự đoán sẽ mang đến chuyện tình ngọt ngào và không kém phần tréo ngoe giữa hai nhân vật đến từ hai thế giới khác biệt: Một ngôi sao hạng A xứ Hàn và một cô gái Việt Nam bình dị. Thông qua trailer, diễn xuất của Lee Kwang Soo và Hoàng Hà được khán giả thích thú nhận xét "đây là những lần diễn viên không cần diễn" bởi độ tự nhiên trong những phân cảnh "tấu hài", phản ứng hóa học "ngọt như đường".

Sài Gòn Oppa

Sài Gòn Oppa là tác phẩm do đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tae - người đứng sau thành công của Bỗng Dưng Trúng Số - đảm nhận vai trò biên kịch lẫn đạo diễn. Đạo diễn Park Gyu Tae chia sẻ: "Tôi hy vọng dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc Sài Gòn Oppa lần này sẽ đóng góp vào sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia chúng ta và trở thành một bộ phim gắn kết Hàn Quốc và Việt Nam". Hiện tại, dàn diễn viên vẫn chưa được hé lộ, phim dự kiến khởi quay vào đầu năm 2026.

Phía ê-kíp tiết lộ, kịch bản của Sài Gòn Oppa thuộc thể loại phim hài lãng mạn, truyền tải năng lượng hài hước, tưng tửng, với những tình huống "dở khóc dở cười". Ở đó kể về hành trình của hai người chồng Việt Nam bất đắc dĩ đi chung trong hành trình tìm vợ bỏ nhà đi xem concert và "đu idol Hàn" tại Seoul, Hàn Quốc. Xuyên suốt bộ phim là những tình huống trớ trêu, "bất đồng ngôn ngữ" nhưng cuối cùng được hóa giải bằng chính tình yêu, lòng tốt và sự cảm thông. Từ đó, mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa bị xóa nhòa, tạo nên một hành trình khám phá và kết nối đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa.

Cải mả

Sau thành công của Exhuma - Quật Mộ Trùng Ma, nhà sản xuất kỳ cựu người Hàn Quốc Kim Young Min gây chú ý khi chọn Việt Nam làm nơi hạ cánh, bắt tay cùng đạo diễn Thắng Vũ trong dự án phim kinh dị tâm linh - Cải Mả. Bộ phim được lấy cảm hứng từ nghi lễ cải táng (bốc mộ) - nét tín ngưỡng lâu đời trong văn hóa Việt. Ở đó, gia đình tiến hành cải táng cho người đã khuất sau nhiều năm an táng để cầu mong linh hồn được siêu thoát, an yên, đồng thời mang lại bình an và may mắn cho con cháu.

Dự kiến ra rạp vào 17/10/2025, Cải Mả với sự tham gia của Rima Thanh Vy, Hoàng Phúc, Avin Lu, Kim Hải được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng mới, tiếp nối thành công của các tác phẩm tâm linh châu Á từng làm mưa làm gió trên thị trường quốc tế như: The Medium (Thái Lan), Incantation (Đài Loan), Exhuma (Hàn Quốc).