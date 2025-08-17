Ngoại hạng Anh MU vs Arsenal, 22h30 ngày 17/8: Khởi đầu cho tham vọng lớn

TPO - MU bước vào mùa giải mới với hành trang là chuỗi bất bại tiền mùa giải và lợi thế lịch sử ở những trận mở màn. Tuy nhiên, đối thủ của họ, Arsenal, cũng đầy tự tin sau màn trình diễn thuyết phục tại Emirates Cup. Cuộc chạm trán tại Old Trafford hứa hẹn sẽ là bài thử sức nặng ký đầu tiên cho cả hai “ông lớn” Ngoại hạng Anh.

report Không bất ngờ trong đội hình xuất phát của Arsenal Tân binh Viktor Gyokeres sẽ lĩnh xướng hàng công. Martin Zubimendi sát cánh cùng Declan Rice và thủ quân Martin Odegaard ở tuyến giữa trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Riccardo Calafiori đá hậu vệ trái thay cho Myles Lewis-Skelly, người ngồi trên băng ghế dự bị. report Bất ngờ trong đội hình xuất phát của MU Tân binh Sesko, người được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt Premier League, bất ngờ chỉ có tên trên băng ghế dự bị. Matthijs de Ligt được ưu tiên đá chính ở trung tâm hàng thủ thay Harry Maguire. report Đội hình xuất phát Arsenal Raya (GK); White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard (C), Zubimendi, Rice; Saka, Martinelli, Gyokeres report Đội hình xuất phát MU Bayindir (GK); Yoro, de Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes (C), Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha

Việc MU vắng bóng ở đấu trường châu Âu mùa này có thể trở thành lợi thế trong nước, khi HLV Amorim cùng các học trò chỉ tập trung vào Premier League.

Với việc Bruno Fernandes khước từ lời mời chào hậu hĩnh từ Saudi Arabia và một hàng công được làm mới, nhà vô địch nước Anh 20 lần đã phần nào tìm lại sự cân bằng trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ bất bại cả năm trận giao hữu và lên ngôi tại Premier League Summer Series.

Dẫu vậy, các trận hòa trước Leeds United, Everton và Fiorentina khiến hai chiến thắng trước West Ham và Bournemouth trở nên kém ấn tượng hơn. Nhưng ít nhất, đó cũng là hai thắng lợi liên tiếp, điều mà MU không làm được một lần nào trong cả mùa Ngoại hạng Anh 2024/25.

Dù thế, “Quỷ đỏ” vẫn bước vào mùa giải mới với lợi thế lịch sử: họ là đội thắng nhiều trận mở màn Ngoại hạng Anh nhất (22 trận). Nếu hạ Arsenal, MU sẽ lập cột mốc ý nghĩa khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đánh bại “Pháo thủ” 100 lần trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, “Pháo thủ” kết thúc loạt giao hữu hè bằng màn trình diễn xuất sắc, đánh bại Athletic Bilbao 3-0 để bảo vệ chức vô địch Emirates Cup. Viktor Gyokeres đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal ở trận thắng này. Tân binh Martin Zubimendi cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo, trước khi Bukayo Saka và Kai Havertz lần lượt lập công, khép lại chiến thắng thuyết phục.

Trước đó, những thất bại trước Tottenham và Villarreal cho thấy sự bế tắc quen thuộc nơi khâu sáng tạo. Nhưng khi ra sân với đội hình mạnh nhất và bộ ba tiền vệ vận hành trơn tru, Arsenal đã dễ dàng áp đảo Bilbao.

Từng bị chế giễu là “chuyên gia hạng tư”, Arsenal nay lại mang “cái dớp á quân” suốt ba mùa liên tiếp. Trong bối cảnh Liverpool, Man City và Chelsea đều chi tiêu mạnh tay, giới chuyên môn đang chờ đợi một cuộc đua vô địch bốn bên đầy căng thẳng.

Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng sau, nhiệm vụ trước mắt của Arsenal là giành chiến thắng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa thứ tư liên tiếp. Old Trafford vốn không phải pháo đài bất khả xâm phạm khi Arsenal đã ghi bàn trong 11 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại đây, và lần gần nhất họ “tịt ngòi” ở Old Trafford đã là từ năm 2013.