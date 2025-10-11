Nghi bị ‘bỏ bùa’, ra tay sát hại em họ

TPO - Do nghi ngờ em họ bỏ bùa mình, Phùng Vần Cản đã dùng hung khí tấn công khi thấy người này đi qua trước cửa nhà, hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà Phùng Vần Cản (SN 1981), trú tại xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 9/10, Công an xã Phan Thanh nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại nhà Phùng Vần Cản. Nạn nhân được xác định là anh P.V.K (sinh năm 1997, em họ cùng trú tại xóm Lũng Cam), tử vong tại chỗ.

Đối tượng Phùng Vần Cản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Phan Thanh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án; đồng thời tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện vị trí lẩn trốn của đối tượng và tổ chức khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm.

Nghi phạm Phùng Vần Cản (bên phải) tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, đối tượng Phùng Vần Cản khai nhận do nghi ngờ em họ là P.V.K “bỏ bùa” mình nên khi thấy anh K đi qua trước cửa nhà, đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.