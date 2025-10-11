Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi bị ‘bỏ bùa’, ra tay sát hại em họ

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do nghi ngờ em họ bỏ bùa mình, Phùng Vần Cản đã dùng hung khí tấn công khi thấy người này đi qua trước cửa nhà, hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà Phùng Vần Cản (SN 1981), trú tại xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 9/10, Công an xã Phan Thanh nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại nhà Phùng Vần Cản. Nạn nhân được xác định là anh P.V.K (sinh năm 1997, em họ cùng trú tại xóm Lũng Cam), tử vong tại chỗ.

4f8a6e2b954f1811415e.jpg
Đối tượng Phùng Vần Cản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Phan Thanh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án; đồng thời tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện vị trí lẩn trốn của đối tượng và tổ chức khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm.

z710341570280108727906135a0dd4fcd27624f6a59c37-21375697.jpg
Nghi phạm Phùng Vần Cản (bên phải) tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, đối tượng Phùng Vần Cản khai nhận do nghi ngờ em họ là P.V.K “bỏ bùa” mình nên khi thấy anh K đi qua trước cửa nhà, đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến
#Vụ án mạng Cao Bằng #Nghi ngờ bỏ bùa #Hành vi giết người #Điều tra vụ án #Vai trò của công an Cao Bằng #Truy bắt nghi phạm #Xác minh hiện trường #Nghi phạm Phùng Vần Cản #Tác động của niềm tin tâm linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục