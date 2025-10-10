Cái chết khiến dư luận phẫn nộ

TPO - Cư dân mạng Hàn Quốc đang chĩa mũi nhọn về phía hãng tin Dispatch sau cái chết của bạn gái nam diễn viên hài Lee Jin Ho.

Ngày 10/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin bạn gái nam diễn viên hài Lee Jin Ho được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng.

Theo Korea JoongAng Daily, người quen phát hiện thi thể cô vào khoảng 8h30 ngày 5/10 (giờ địa phương) trong căn hộ ở quận Bupyeong, Incheon, Hàn Quốc. Nhận được tin báo, cảnh sát Bupyeong có mặt tại hiện trường không lâu sau đó.

Đại diện cảnh sát xác nhận người qua đời là bạn gái của Lee Jin Ho, người vừa bị bắt giữ vì tội lái xe khi say rượu vào tháng 9.

Bạn gái qua đời không lâu sau khi Lee Jin Ho bị bắt. Ảnh: Yonhap.

Nhà chức trách tuyên bố không có bằng chứng về hoạt động tội phạm, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào để tránh ảnh hưởng đến thân nhân người đã khuất.

Cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát cam kết mọi chi tiết đều không bị bỏ qua, kể cả mối liên hệ với vụ say rượu lái xe của ông Lee.

Trước đó, người bạn gái bị Dispatch vạch trần là người tố cáo bạn trai lái xe khi say rượu. Có thông tin cho rằng cô phải chịu đựng nỗi đau tinh thần vô cùng lớn lúc danh tính bị tiết lộ.

Sự ra đi đột ngột của cô khiến dư luận Hàn Quốc “dậy sóng”. Đông đảo cư dân mạng chĩa mũi nhọn về phía Dispatch, cáo buộc hãng tin gián tiếp giết hại người phụ nữ xấu số.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi đã nghĩ có điều gì đó không ổn khi bài báo của Dispatch xuất bản. Tôi thậm chí lo lắng bạn gái anh ta có thể gặp nguy hiểm và giờ chuyện không thể vãn hồi”, “Thật điên rồ! Về cơ bản đây là giết người. Cảnh sát và phóng viên tờ Dispatch cần phải bị điều tra”, “Dispatch đã giết hại cô ấy”, “Không có bất kỳ sự bảo vệ nào đối với những người chỉ điểm tội phạm. Tôi từng báo cáo việc trẻ em bị xâm hại và thông tin cá nhân của tôi cũng bị rò rỉ”, “Dispatch bị mất trí rồi sao?”, “Hãy yên nghỉ. Tại sao Dispatch lại viết về người tố giác bạn trai chứ? Truyền thông mới là vấn đề thực sự ở đây”, “Liệu phương tiện truyền thông có được phép đưa tin về những chuyện như thế không?”, “Dispatch hoàn toàn mất kiểm soát”…

Vào tháng 9, Lee Jin Ho bị truy tố về tội lái xe khi say rượu theo Đạo luật giao thông đường bộ của Hàn Quốc.

Lee bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu từ Incheon đến Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, vào sáng sớm 24/9. Nồng độ cồn trong máu nam diễn viên hài vào thời điểm đó được đo là 0,11%, vượt quá giới hạn thu hồi giấy phép lái xe (0,08%).

Không lâu sau, Dispatch xuất bản bài báo độc quyền có tiêu đề Lee Jin Ho bị bạn gái tố cáo: “Anh ấy cố lái xe khi say rượu”.

Lee Jin Ho sinh ngày 15/3/1985 ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Anh là diễn viên hài, người dẫn chương trình và người sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng. Anh từng được yêu thích nhờ phong cách hài dí dỏm trong các chương trình như Comedy Big League, Knowing Bros và SNL Korea...

Lee Jin Ho nổi tiếng đến mức được chính quyền Hwaseong bổ nhiệm làm đại sứ cho thành phố.

Tuy nhiên, hình tượng của Lee Jin Ho sụp đổ do vướng nhiều bê bối. Trước vụ say rượu lái xe, anh thừa nhận tham gia vào các trang cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp từ năm 2020, dẫn tới khoản nợ lớn. Anh mượn tiền từ nhiều nghệ sĩ. Ồn ào nhất là vụ vay Jimin (BTS) 100 triệu won.

Hậu quả, Lee Jin Ho bị đuổi khỏi chương trình Knowing Bros và bị thu hồi vai trò đại sứ cho Hwaseong.