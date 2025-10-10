Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cái chết khiến dư luận phẫn nộ

Tú Oanh

TPO - Cư dân mạng Hàn Quốc đang chĩa mũi nhọn về phía hãng tin Dispatch sau cái chết của bạn gái nam diễn viên hài Lee Jin Ho.

Ngày 10/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin bạn gái nam diễn viên hài Lee Jin Ho được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng.

Theo Korea JoongAng Daily, người quen phát hiện thi thể cô vào khoảng 8h30 ngày 5/10 (giờ địa phương) trong căn hộ ở quận Bupyeong, Incheon, Hàn Quốc. Nhận được tin báo, cảnh sát Bupyeong có mặt tại hiện trường không lâu sau đó.

Đại diện cảnh sát xác nhận người qua đời là bạn gái của Lee Jin Ho, người vừa bị bắt giữ vì tội lái xe khi say rượu vào tháng 9.

j1.jpg
Bạn gái qua đời không lâu sau khi Lee Jin Ho bị bắt. Ảnh: Yonhap.

Nhà chức trách tuyên bố không có bằng chứng về hoạt động tội phạm, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào để tránh ảnh hưởng đến thân nhân người đã khuất.

Cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát cam kết mọi chi tiết đều không bị bỏ qua, kể cả mối liên hệ với vụ say rượu lái xe của ông Lee.

Trước đó, người bạn gái bị Dispatch vạch trần là người tố cáo bạn trai lái xe khi say rượu. Có thông tin cho rằng cô phải chịu đựng nỗi đau tinh thần vô cùng lớn lúc danh tính bị tiết lộ.

Sự ra đi đột ngột của cô khiến dư luận Hàn Quốc “dậy sóng”. Đông đảo cư dân mạng chĩa mũi nhọn về phía Dispatch, cáo buộc hãng tin gián tiếp giết hại người phụ nữ xấu số.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi đã nghĩ có điều gì đó không ổn khi bài báo của Dispatch xuất bản. Tôi thậm chí lo lắng bạn gái anh ta có thể gặp nguy hiểm và giờ chuyện không thể vãn hồi”, “Thật điên rồ! Về cơ bản đây là giết người. Cảnh sát và phóng viên tờ Dispatch cần phải bị điều tra”, “Dispatch đã giết hại cô ấy”, “Không có bất kỳ sự bảo vệ nào đối với những người chỉ điểm tội phạm. Tôi từng báo cáo việc trẻ em bị xâm hại và thông tin cá nhân của tôi cũng bị rò rỉ”, “Dispatch bị mất trí rồi sao?”, “Hãy yên nghỉ. Tại sao Dispatch lại viết về người tố giác bạn trai chứ? Truyền thông mới là vấn đề thực sự ở đây”, “Liệu phương tiện truyền thông có được phép đưa tin về những chuyện như thế không?”, “Dispatch hoàn toàn mất kiểm soát”…

Vào tháng 9, Lee Jin Ho bị truy tố về tội lái xe khi say rượu theo Đạo luật giao thông đường bộ của Hàn Quốc.

Lee bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu từ Incheon đến Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, vào sáng sớm 24/9. Nồng độ cồn trong máu nam diễn viên hài vào thời điểm đó được đo là 0,11%, vượt quá giới hạn thu hồi giấy phép lái xe (0,08%).

Không lâu sau, Dispatch xuất bản bài báo độc quyền có tiêu đề Lee Jin Ho bị bạn gái tố cáo: “Anh ấy cố lái xe khi say rượu”.

Lee Jin Ho sinh ngày 15/3/1985 ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Anh là diễn viên hài, người dẫn chương trình và người sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng. Anh từng được yêu thích nhờ phong cách hài dí dỏm trong các chương trình như Comedy Big League, Knowing Bros và SNL Korea...

Lee Jin Ho nổi tiếng đến mức được chính quyền Hwaseong bổ nhiệm làm đại sứ cho thành phố.

Tuy nhiên, hình tượng của Lee Jin Ho sụp đổ do vướng nhiều bê bối. Trước vụ say rượu lái xe, anh thừa nhận tham gia vào các trang cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp từ năm 2020, dẫn tới khoản nợ lớn. Anh mượn tiền từ nhiều nghệ sĩ. Ồn ào nhất là vụ vay Jimin (BTS) 100 triệu won.

Hậu quả, Lee Jin Ho bị đuổi khỏi chương trình Knowing Bros và bị thu hồi vai trò đại sứ cho Hwaseong.

Tú Oanh
#Dispatch #Hàn Quốc #Lee Jin Ho #qua đời

Xem thêm

Cùng chuyên mục