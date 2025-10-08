Myra Trần xin lỗi

TPO - Sau khi tin tức bị loại ở The Voice Mỹ rộ lên, Myra Trần gửi lời xin lỗi vì chưa thể hiện tốt, khiến người hâm mộ thất vọng.

Chiều 8/10 (giờ Việt Nam), Myra Trần lên tiếng về thông tin bị loại ở chương trình The Voice Mỹ do không được huấn luyện viên nào bấm chọn trong vòng giấu mặt.

Myra Trần cho biết cảm thấy khá tiếc nuối khi xem lại phần thi. Cô tin bản thân có thể làm tốt hơn. Dẫu vậy, nữ ca sĩ biết ơn và cảm thấy may mắn khi đi tới vòng giấu mặt. Cô cũng không hối hận vì dám thử sức ở sân chơi lớn để biết mình còn bé nhỏ và nhiều thiếu sót. Thất bại này giúp cô có thêm bài học và lời góp ý từ sân chơi quốc tế.

Myra Trần tiếc nuối vì chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Ảnh: NVCC.

“Một lần nữa, Myra xin lỗi vì chưa làm được tốt, khiến mọi người thất vọng. Cảm ơn mọi ý kiến góp ý về phần thi của Myra, tôi xin lắng nghe và tự hứa luôn chăm chỉ, trau dồi hơn nữa về chuyên môn. Với tôi, cuộc thi hay gameshow là cơ hội, nhưng chỉ là phần nhỏ trong quãng đường sự nghiệp rất dài của mình”, cô chia sẻ.

Về ý kiến bài hát dự thi không khoe được giọng, Myra Trần giải thích thí sinh được phép đưa ra ba bản nhạc và ban tổ chức lựa chọn một để người đó thể hiện trên sân khấu.

Chia sẻ của Myra Trần nhận được sự động viên từ người hâm mộ. Họ khẳng định không thất vọng, ngược lại yêu quý cô vì luôn nỗ lực. Số khác tỏ ra tiếc nuối bởi Myra Trần có giọng ca nội lực, kỹ thuật và cảm xúc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, kênh YouTube The Voice đăng tải tiết mục trình diễn của Myra Trần. Ở vòng giấu mặt, cô thể hiện ca khúc Symphony của nhóm nhạc Clean Bandit (kết hợp với Zara Larsson).

Như thường lệ, Lady Mây phô diễn chất giọng dày. Tuy nhiên, không giám khảo nào bấm nút. Nữ ca sĩ mất cơ hội vào vòng tiếp theo.

Kết thúc phần biểu diễn, huấn luyện viên Snoop Dogg hỏi về thông tin cá nhân của Myra. Cô trả lời: “Tôi là Myra Trần. Tôi 26 tuổi và đến từ Việt Nam. Hiện tại, tôi sống ở Santa Ana, California”.

Rapper sinh năm 1971 khen tiết mục của Myra hay, nhưng không phải điều ông tìm kiếm. Tuy vậy, ông tin thí sinh trẻ tuổi có đủ kỹ năng để trở thành nghệ sĩ tuyệt vời.

Cựu thành viên One Direction Niall Horan nhận xét: “Bạn mang đến nhiều năng lượng đến với khán phòng. Tôi vui vì bạn đến đây và có trải nghiệm này. Làm được điều này không hề dễ dàng”.

Phần thi của Myra Trần tại The Voice Mỹ. Nguồn: The Voice.

Trong khi đó, ca sĩ đồng quê Reba McEntire động viên: “Chúng tôi có nhiều người quay trở lại. Họ từng không qua nổi một vòng, nhưng sau đó lại đi tiếp đến 4 vòng”.

Nam ca sĩ lại cho rằng đây có thể không phải ngày dành cho Myra. Anh chỉ ra giọng hát cô không có vấn đề gì, mà đến từ lựa chọn bài hát và phối khí.

Myra Trần không kìm nén được cảm xúc và khóc trên sân khấu. Snoop Dogg mang khăn giấy đến, rồi trao cho cô cái ôm an ủi.

“Cảm ơn ông rất nhiều. Ông thật ngọt ngào. Tôi yêu quý ông rất nhiều. The Vocie là giấc mơ của tôi từ khi còn bé. Tôi muốn làm gia đình và đất nước tôi tự hào về mình", Myra Trần nói lời cuối.

Nhiều khán giả khen Myra có giọng hát đẹp và tiếc nuối khi cô không thể đi tiếp. Họ đồng tình với nhận xét rằng bài hát Symphony không phải là lựa chọn sáng suốt. Nó không giúp cô khoe được hết tiềm năng, phần xử lý còn rời rạc, thiếu cảm xúc.

Trước đó, Myra tiết lộ ghi hình cho The Voice vào giữa năm. Lúc lên sân khấu, sức khỏe cô không được tốt, gây ảnh hưởng đến phần thi.

Myra Trần, tên thật là Trần Minh Như, sinh năm 1999. Quê gốc ở An Giang. Cô bắt đầu nổi tiếng khi đoạt giải Quán quân X-Factor (Nhân tố bí ẩn) năm 2016. Một năm sau, cô gây bất ngờ khi tham gia American Idol và lọt vào top 40. Năm 2022, cô tham dự The Masked Singer Vietnam với biệt danh Lady Mây. Cô xếp hạng 3 chung cuộc.