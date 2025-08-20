Ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Các golfer sẽ bước vào ngày thi đấu thứ hai với nhiều áp lực hơn khi giải đấu áp dụng nhát cắt loại.

Ở bảng nam, 50 golfer có kết quả tốt nhất và hòa sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi bảng nữ chỉ chọn ra 12 golfer đứng đầu cùng số điểm hòa.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.