Thể thao

Google News

Ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Nhóm phóng viên

TPO - Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, hai golfer Lê Chúc An và Thân Bảo Nghi cùng dẫn đầu bảng nữ với 74 gậy (+2). Tại bảng nam, golfer Golfer Đỗ Dương Gia Minh bất ngờ vượt qua đương kim vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Đức Sơn để độc chiếm ngôi đầu với 71 gậy (-1).

Các golfer sẽ bước vào ngày thi đấu thứ hai với nhiều áp lực hơn khi giải đấu áp dụng nhát cắt loại.

Ở bảng nam, 50 golfer có kết quả tốt nhất và hòa sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi bảng nữ chỉ chọn ra 12 golfer đứng đầu cùng số điểm hòa.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

photo Bắt đầu ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
7975f1d34633ce6d9722.jpg
a3346399d4795c270568.jpg
Golfer Lê Anh Đức thực hiện cú swing tại hố 1 par4, bắt đầu ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
report Hướng dẫn xem trực tiếp Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
2.jpg

Để giúp người hâm mộ tiện theo dõi điểm số và nắm bắt diễn biến giải đấu, Ban tổ chức đã công bố hệ thống cập nhật Livescore và lịch phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng. Người xem có thể theo dõi điểm số của từng golfer theo thời gian thực tại địa chỉ https://livescore.vhandicap.com/group/289.

Ngoài ra, các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp qua nhiều kênh, như: Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA Tour, báo Tiền Phong, Golfnews, kênh YouTube của VTV, cũng như trên các nền tảng VieOn, FPT PlayMyTV.

Khung giờ phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu từ 9h30 đến 15h00 trong hai ngày 19 và 20/8. Trong hai ngày thi đấu cuối cùng, ngày 21 và 22/8, khán giả có thể theo dõi từ 8h30 cho đến khi kết thúc toàn bộ lượt đấu trong ngày.

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.

video Bệ phóng quan trọng cho Đội tuyển Golf Quốc gia hướng tới SEA Games 33
video Các golfer nhập cuộc ra sao ở ngày khai màn Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025?
photo Nhóm và giờ thi đấu buổi sáng
26c7ddae-db76-42f6-8545-ee9b15727795.jpg

Dù sao tất cả mới chỉ bắt đầu. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước, và nhiều dấu ấn đặc biệt hứa hẹn sẽ được tạo ra trong ngày thi đấu tiếp theo, khi các golfer phải thúc đẩy bản thân để vượt qua cắt loại. Và chúng ta hãy xem lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương như thế nào.

Tại FLC Golf Links Quy Nhơn, hố 12 par4 được đánh giá là khó nhất, và nhiều điểm bogey, thậm chí double bogey được tạo ra tại đây. Tuy vậy, cũng có không ít golfer về par thành công, với cú swing tốt, tiếp theo là một cú second shot hoàn hảo khác.

c2a2347b75a7fdf9a4b6.jpg

Tại bảng nữ, golfer Nguyễn Thảo My đã cho thấy kinh nghiệm cùng khả năng tính toán xuất sắc khi ghi điểm birdie. Đáng tiếc Thảo My chỉ xếp thứ 3 sau ngày đầu với điểm +3, sau Lê Chúc An và Thân Bảo Nghi đồng hạng nhất với điểm +2.

z6921233349678860cf293c0d6b8963127a3d652c2bf60.jpg
Golfer Nguyễn Thảo My

Ở bảng nam, golfer Nguyễn Đức Sơn cũng gây ấn tượng mạnh ở hố 12 với điểm birdie để sớm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng vào cuối ngày, điều bất ngờ đã xảy ra khi Đức Sơn dính 2 bogey, 1 triple bogey trong 5 hố cuối, sau đó kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với điểm +3 và xếp đồng hạng 5.

cf7f4f393edcb682efcd.jpg
Golfer Nguyễn Đức Sơn.

Trong khi đó, golfer Đỗ Dương Gia Minh đã hoàn thành 18 hố với 7 birdie, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm -1. Gia Minh cũng là người duy nhất đạt điểm âm trong ngày đầu tiên.

1b5e9d0c91d4198a40c5.jpg
Golfer Đỗ Dương Gia Minh.
report Lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương

Trong ngày khai mạc hôm qua, 125 golfer cùng tận hưởng không khí của giải đấu tầm quốc gia và trải nghiệm những thử thách của FLC Golf Links Quy Nhơn.

13ad20a98973012d5862.jpg
b3f3cd2465feeda0b4ef.jpg

Mặc dù các golfer đều tới sân golf thuộc tốp đẹp nhất châu Á trước nhiều ngày và có các buổi đánh thử với kết quả tích cực, nhưng bước vào thi đấu chính thức, không ít người gặp khó khăn. Trong số các golfer xuất phát vào buổi sáng, không một ai hoàn thành 18 hố đấu với điểm âm.

video 'Cơn mưa eagle' ở ngày thi đấu thứ nhất Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025
Nhóm phóng viên
#Golf #Golfer #Giải Vô địch Golf Quốc gia #Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #FLC Golf Links Quy Nhơn

