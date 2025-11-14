Ngành Y trước 'ngã rẽ số': AI hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế con người

TPO - Đại diện Bộ Y tế và nhiều bệnh viện lớn cảnh báo dù AI mang lại lợi thế vượt trội trong đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, song ngành Y không thể phụ thuộc và càng không thể để AI thay thế vai trò chuyên môn của con người.

Tại hội thảo “Chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược học cổ truyền” diễn ra ngày 14/11, các chuyên gia nhận định chuyển đổi số đang mở ra cơ hội bứt phá cho ngành Y nhưng cũng đặt ra hàng loạt thách thức về hạ tầng, dữ liệu và đạo đức trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Học viện đang đẩy mạnh học liệu điện tử, ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học; giúp giảng viên, sinh viên thích ứng linh hoạt giữa phương thức học tập truyền thống và công nghệ.

“Chuyển đổi số không đơn thuần là trang bị công nghệ mới, mà là một quá trình đổi mới toàn diện từ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu đến tư duy và văn hóa học tập", PGS Huy nói.

TS Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu tại hội thảo.

TS Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho rằng, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong sự phát triển của đất nước, ngành Y không thể đứng ngoài cuộc. Các thầy cô bắt buộc phải tiếp cận, phải học, phải thích nghi, linh hoạt, và đặc biệt phải phát triển các kỹ năng liên quan đến chuyển đổi số để tồn tại và phát triển.

Những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng dữ liệu lớn là xu hướng tất yếu trong sự phát triển hiện nay, đặc biệt đối với ngành y tế, trong đó có công tác đào tạo và khoa học công nghệ.

Để triển khai và ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực, theo ông Quang nêu ba điểm rất quan trọng gồm: Cơ sở hạ tầng, hạ tầng công nghệ thông tin; cơ sở dữ liệu và đạo đức trong ứng dụng và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Hiện nay, Bộ Y tế đang hoàn thiện văn bản góp ý cho luật về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ứng dụng trong lĩnh vực y tế và sức khỏe. Nếu chúng ta không có đạo đức trong ứng dụng AI thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt liên quan đến sức khỏe con người”, ông Quang nói.

Ông Hoàng Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về mô hình “bệnh viện AI, bệnh viện ảo, bệnh viện thông minh”.

Theo ông Việt Anh, AI sẽ là cơ hội lấp đầy khoảng trống thiếu nhân lực. Riêng tại bệnh viện Bạch Mai, với 4.500 người bệnh nội trú và 8.000 đến 10.000 bệnh nhân ngoại trú nên mỗi ngày có tới 12.000 – 14.000 bản ghi bệnh nhân.

Điều này, khác với trước đây, dữ liệu cất vào kho và hồ sơ bị bụi mốc. AI sẽ tạo “kho dữ liệu sống”, hỗ trợ tối ưu công việc cho bác sĩ.

Tuy nhiên, ông cũng nêu những thách thức lớn như: Dữ liệu phân mảnh, thiếu chuẩn hóa; rủi ro bảo mật thông tin… “AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế con người, nhất là trong quá trình điều trị bệnh. Nếu phụ thuộc quá lớn vào AI, vô hình trung sẽ đưa ra những cách thức, phác đồ không đúng”, ông nói.

Ông Việt Anh cũng nhấn mạnh việc sử dụng AI trong Y tế đòi hỏi cẩn trọng và cả sự cảnh giác. “Chúng ta không được phụ thuộc và càng không thể coi AI ngang bằng con người”, ông nói.