Ngân vang âm hưởng Xẩm Hà thành - Guantanamera

TPO - Chương trình nghệ thuật chào mừng 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, thể hiện qua âm nhạc truyền thống Việt Nam hòa quyện với âm nhạc cuốn hút mang sắc màu Cuba.

Tối 24/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).

Dự chương trình có ông Vũ Hải Hà – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba; bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng T.Ư; ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía Cuba có ông Rogelio Polanco Fuentescho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ, Đại biện lâm thời các nước khu vực Mỹ Latinh: Brazil, Colombia, Dominican, Haiti, Nicaragua, Uruguay.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội, khẳng định Việt Nam và Cuba, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, song mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trong suốt 65 năm qua, hai nước kề vai, sát cánh, cả trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như những thời khắc khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước sau này.

Ông Kỳ cho biết, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Cuba, đặc biệt là La Habana mang tính chính trị và biểu tượng sâu sắc, được xây dựng trên tình đồng chí truyền thống. Sự tin cậy chiến lược được củng cố qua các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên giữa Thành ủy hai Thủ đô.

Cùng với Trung ương, Hà Nội luôn thể hiện tinh thần đồng chí bằng việc chia sẻ và hỗ trợ thiết thực với Cuba nói chung và Thủ đô La Habana nói riêng. Thành phố đã ủng hộ 4.000 tấn gạo, vật tư máy tính và tích cực hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp nhân dịp kỷ niệm quan hệ song phương.

Theo ông Kỳ, Cuba luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Thủ đô Hà Nội. Tại chương trình, nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng nhau hướng về nhân dân Cuba với tinh thần đoàn kết anh em và sự ủng hộ mạnh mẽ nhất, qua đó tiếp thêm sức mạnh và động viên chân thành đối với nhân dân Cuba anh em trong giai đoạn hiện nay.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentescho phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentescho khẳng định, tình hữu nghị, thủy chung son sắc Việt Nam – Cuba; trân trọng sự gắn bó, giúp đỡ của nhân dân và các lãnh đạo Việt Nam dành cho Cuba.

“Những ngày này, Cuba đã chứng kiến một chương trình ủng hộ đặc biệt sâu rộng do Việt Nam tiến hành. Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Sự lan tỏa rộng khắp của sáng kiến này, do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức quần chúng, xã hội phát động, đã thành công nhờ "di sản" anh em giữa Cuba và Việt Nam được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và vẫn sống mãi trong tâm hồn nhân dân hai nước”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentescho bày tỏ.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là loạt ba tác phẩm mang đậm âm hưởng dân tộc Việt Nam gồm: "Xẩm Hà thành", "Hồ Tây phong nguyệt" và "Trống cơm".

Chương trình nghệ thuật chào mừng 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba với chủ đề “Việt Nam – Cuba nghĩa tình son sắc” mang ý nghĩa kết nối văn hóa, thể hiện sự thủy chung, son sắt, nghĩa tình, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Chương trình là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, thể hiện qua âm nhạc truyền thống Việt Nam hòa quyện với âm nhạc cuốn hút mang sắc màu Cuba.

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật, còn có không gian trưng bày ảnh về các dấu mốc nổi bật của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba; hình ảnh về công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Thành phố Hà Nội.

Tiết mục dân vũ Cuba mang tên "Yo soy Cubano - La Ruñidera". Ảnh: Xuân Tùng

Liên khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" và "Mùa thu", ca khúc "Việt Nam tôi", "Hát văn Cô Đôi thượng ngàn" được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cặp nghệ sĩ Việt Nam - Cuba Hồng Dung và Elizabeth Ocana Gonzalez, cùng vũ công Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thể hiện ca khúc "Guantanamera". Ảnh: Xuân Tùng

Tiết mục hào hùng "Việt Nam - Cuba", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" khép lại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Xuân Tùng