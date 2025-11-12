Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp siêu thực trong phim mới của Thư Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ

HHTO - Từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes 2025, "Resurrection" của đạo diễn Tất Cống vừa trở lại với trailer chính thức, mang đến khán giả những thước phim mộng mị pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và chất thơ đặc trưng của điện ảnh Trung Quốc.

Resurrection (Thời Đại Cuồng Dã) lấy bối cảnh tương lai năm 2068, nơi hầu hết mọi người đã mất đi khả năng mơ, khi nhân loại nhận ra "cách để trường thọ là ngừng mơ mộng". Phim theo chân một người phụ nữ (Thư Kỳ thủ vai) rơi vào trạng thái mộng mị kéo dài sau ca phẫu thuật. Ở thế giới nửa tỉnh nửa mơ ấy, cô phát hiện một sinh thể kỳ lạ (Dịch Dương Thiên Tỉ đóng), người vẫn giữ được khả năng mơ và bắt đầu bước vào thế giới nội tâm của anh.

"Resurrection" đào sâu những suy tưởng về ký ức, thời gian và bản ngã. Ảnh: Huace Pictures

Bộ phim được chia thành sáu chương, mỗi chương tượng trưng cho một giác quan cùng với tâm trí. Mỗi phần được thể hiện bằng phong cách điện ảnh khác nhau, tái hiện hành trình của nghệ thuật qua nhiều thời kỳ, từ phim câm, kinh dị, phim thời chiến đến những thước phim lãng mạn mang màu sắc thập niên 1990.

Thực chất, Resurrection là cuộc phiêu lưu trong miền ký ức và giấc mơ, đồng thời đặt ra câu hỏi về nơi ký ức điện ảnh trú ngụ, như một cách để con người soi chiếu lại chính mình.

Phim nặng tính trừu tượng, được đánh giá là tương đối khó xem với khán giả đại chúng. Ảnh: Huace Pictures

Nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian đã nhận xét rằng Resurrection là một tác phẩm "táo bạo và đầy tham vọng" khi sở hữu hình ảnh đẹp đến mê hoặc và mang người xem bước vào thế giới siêu thực.

Resurrection cũng được mô tả là “một cỗ máy giấc mơ huyền ảo” và “bức thư tình gửi đến một thế kỷ điện ảnh”, bởi đạo diễn Tất Cống (Bi Gan) đã kết hợp nhiều phong cách làm phim khác nhau dọc theo dòng chảy lịch sử điện ảnh chỉ trong 160 phút của tác phẩm.

"Resurrection" được đánh giá cao về mặt hình ảnh. Ảnh: Huace Pictures

Trước đó, Thời Đại Cuồng Dã từng ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2025, là phim nói tiếng Hoa duy nhất tranh giải Cành cọ vàng và giành về Prix Spécial (giải Đặc biệt), một danh hiệu ghi nhận tác phẩm có đóng góp nổi bật ở phương diện nghệ thuật.

Đoàn làm phim trên thảm đỏ Cannes hồi 22/5 năm nay. Ảnh: AFP

Vai diễn trong phim cũng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành nam diễn viên trẻ nhất Trung Quốc có phim chủ diễn lọt vào hạng mục tranh giải chính thức. Tác phẩm sau đó tiếp tục được trình chiếu tại các liên hoan phim lớn như New York, London và Beyond Fest.

Thư Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai gương mặt đại diện cho hai thế hệ điện ảnh Hoa ngữ, cũng mang lại sức hút đặc biệt cho bộ phim. Ảnh: @FashionModels

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Triệu Hựu Đình, Lý Canh Hy và Hoàng Giác. Theo kế hoạch, Resurrection sẽ được công chiếu giới hạn tại một số rạp ở Mỹ từ ngày 12/12/2025, trước khi ra mắt tại thị trường châu Á vào đầu năm sau.