Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp siêu thực trong phim mới của Thư Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes 2025, "Resurrection" của đạo diễn Tất Cống vừa trở lại với trailer chính thức, mang đến khán giả những thước phim mộng mị pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và chất thơ đặc trưng của điện ảnh Trung Quốc.

Resurrection (Thời Đại Cuồng Dã) lấy bối cảnh tương lai năm 2068, nơi hầu hết mọi người đã mất đi khả năng mơ, khi nhân loại nhận ra "cách để trường thọ là ngừng mơ mộng". Phim theo chân một người phụ nữ (Thư Kỳ thủ vai) rơi vào trạng thái mộng mị kéo dài sau ca phẫu thuật. Ở thế giới nửa tỉnh nửa mơ ấy, cô phát hiện một sinh thể kỳ lạ (Dịch Dương Thiên Tỉ đóng), người vẫn giữ được khả năng mơ và bắt đầu bước vào thế giới nội tâm của anh.

499925622-1258166706319365-8881881922652048084-n-1.jpg
"Resurrection" đào sâu những suy tưởng về ký ức, thời gian và bản ngã. Ảnh: Huace Pictures

Bộ phim được chia thành sáu chương, mỗi chương tượng trưng cho một giác quan cùng với tâm trí. Mỗi phần được thể hiện bằng phong cách điện ảnh khác nhau, tái hiện hành trình của nghệ thuật qua nhiều thời kỳ, từ phim câm, kinh dị, phim thời chiến đến những thước phim lãng mạn mang màu sắc thập niên 1990.

Thực chất, Resurrection là cuộc phiêu lưu trong miền ký ức và giấc mơ, đồng thời đặt ra câu hỏi về nơi ký ức điện ảnh trú ngụ, như một cách để con người soi chiếu lại chính mình.

7f379b9a14b498eac1a5.jpg
resurrection-teaser-trailer-1471.jpg
Phim nặng tính trừu tượng, được đánh giá là tương đối khó xem với khán giả đại chúng. Ảnh: Huace Pictures

Nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian đã nhận xét rằng Resurrection là một tác phẩm "táo bạo và đầy tham vọng" khi sở hữu hình ảnh đẹp đến mê hoặc và mang người xem bước vào thế giới siêu thực.

Resurrection cũng được mô tả là “một cỗ máy giấc mơ huyền ảo” và “bức thư tình gửi đến một thế kỷ điện ảnh”, bởi đạo diễn Tất Cống (Bi Gan) đã kết hợp nhiều phong cách làm phim khác nhau dọc theo dòng chảy lịch sử điện ảnh chỉ trong 160 phút của tác phẩm.

d274ecbb9c9210cc4983.jpg
67ed5b222b0ba755fe1a.jpg
"Resurrection" được đánh giá cao về mặt hình ảnh. Ảnh: Huace Pictures

Trước đó, Thời Đại Cuồng Dã từng ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2025, là phim nói tiếng Hoa duy nhất tranh giải Cành cọ vàng và giành về Prix Spécial (giải Đặc biệt), một danh hiệu ghi nhận tác phẩm có đóng góp nổi bật ở phương diện nghệ thuật.

image-2.jpg
Đoàn làm phim trên thảm đỏ Cannes hồi 22/5 năm nay. Ảnh: AFP

Vai diễn trong phim cũng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành nam diễn viên trẻ nhất Trung Quốc có phim chủ diễn lọt vào hạng mục tranh giải chính thức. Tác phẩm sau đó tiếp tục được trình chiếu tại các liên hoan phim lớn như New York, London và Beyond Fest.

image-3.jpg
Thư Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai gương mặt đại diện cho hai thế hệ điện ảnh Hoa ngữ, cũng mang lại sức hút đặc biệt cho bộ phim. Ảnh: @FashionModels

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Triệu Hựu Đình, Lý Canh Hy và Hoàng Giác. Theo kế hoạch, Resurrection sẽ được công chiếu giới hạn tại một số rạp ở Mỹ từ ngày 12/12/2025, trước khi ra mắt tại thị trường châu Á vào đầu năm sau.

image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Huace Pictures #Thư Kỳ #Dịch Dương Thiên Tỉ #Resurrection #Thời Đại Cuồng Dã #phim nghệ thuật #điện ảnh siêu thực #phim Trung Quốc #Liên hoan phim Cannes #Cannes #Triệu Hựu Đình #Lý Canh Hy #Hoàng Giác #Tất Cống #Bi Gan

Xem thêm

Cùng chuyên mục