Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Đồng hành cùng hộ kinh doanh

Ngân hàng Shinhan tổ chức sự kiện này nhằm hưởng ứng Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15 về chiến lược phát triển kinh tế tư nhân, cũng như đồng hành với hộ kinh doanh trong việc thực hiện Nghị định 70/2025/NĐ-CP thông qua các giải pháp tài chính toàn diện. Sự kiện diễn ra tại hội sở Ngân hàng Shinhan, thu hút hơn 150 hộ kinh doanh trong khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Sự kiện có sự góp mặt của Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Trọng tài viên Trọng tài Quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tham dự chương trình, các khách mời không chỉ có cơ hội lắng nghe những chia sẻ sâu sắc từ chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn được trực tiếp giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai và tuân thủ chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh.

Sự kiện "Ngân hàng Shinhan - Đồng hành cùng hộ kinh doanh" giới thiệu các gói giải pháp tài chính toàn diện, hỗ trợ giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh trong giai đoạn chính sách mới.

Chương trình cũng là diễn đàn để các hộ kinh doanh trao đổi thực tiễn, phản ánh các vấn đề đang gặp phải, từ đó cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với từng mô hình kinh doanh cụ thể, góp phần nâng cao tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động tài chính – thuế trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tại sự kiện, Ngân hàng Shinhan cũng giới thiệu đến khách mời bộ giải pháp toàn diện được thiết kế riêng với những tính năng, đặc tính phù hợp cho hộ kinh doanh từ các gói vay với lãi suất ưu đãi, các dòng thẻ tiện ích dành cho SMEs, tài khoản sinh lời tự động SOHO MMDA đến các giải pháp số giúp quản lý thanh toán, chứng từ hóa đơn…

Với những tính năng được cá nhân hóa phù hợp với đặc thù hoạt động của mô hình hộ, bộ giải pháp này kỳ vọng sẽ giúp các hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Ngoài ra, khách mời còn được chủ động tiếp cận giải pháp tài chính đa dạng khác từ các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam, bao gồm: Shinhan Life, Shinhan Securities và Shinhan Finance, kịp thời đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ hộ kinh doanh trong quá trình vận hành và phát triển.

Khách mời có thể chủ động tiếp cận các giải pháp tài chính đa dạng khác từ các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam.

Ông Trịnh Bằng Vũ - Trưởng Khối Kinh doanh Bán lẻ của Ngân hàng Shinhan cho biết: “Chúng tôi cho rằng, với các chính sách thuế ban hành gần đây của Bộ Tài chính, Cục Thuế, việc ghi nhận doanh thu sẽ trở nên minh bạch hơn, từ đó khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với hộ kinh doanh.

Việc tạo ra cầu nối giữa chính sách thuế và các công cụ tài chính thiết thực sẽ giúp hộ kinh doanh không chỉ thích ứng nhanh mà còn khai thác được tiềm năng phát triển trong dài hạn. Sự kiện ngày hôm nay chính là dịp để chúng tôi lắng nghe, chia sẻ và cùng các hộ kinh doanh tìm ra con đường phù hợp nhất trong hành trình chuyển mình và tăng trưởng”.

Trước đó, Ngân hàng Shinhan cũng đã triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, cũng như tiểu thương tại nhiều chợ truyền thống như: Chuỗi sự kiện kết nối mang tên “Kinh doanh bứt phá - Tài chính dễ dàng” tại các chợ đầu mối và chuỗi siêu thị ở khu vực phía Nam diễn ra vào tháng 5/2025, chương trình gặp gỡ, giao lưu và kết nối cùng Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh diễn ra vào tháng 8/2024. Thông qua những sự kiện này, ngân hàng muốn hỗ trợ khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính của ngân hàng dễ dàng và thuận tiện.

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc - thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc.