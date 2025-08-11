Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VietinBank triển khai Gói giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp XKLĐ

P.V

Với các chính sách ưu đãi toàn diện, VietinBank đang là ngân hàng tiên phong cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp xuất khẩu lao động và các du học sinh, du học nghề, người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài.

img-7350.jpg

Đồng hành cùng ước mơ học tập, làm việc tại nước ngoài của thế hệ trẻ, VietinBank triển khai gói giải pháp tài chính chuyên biệt và toàn diện dành cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp XKLĐ cùng hệ sinh thái khách hàng cá nhân, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực vận hành và hỗ trợ hiệu quả khách hàng cá nhân có liên quan tới doanh nghiệp.

Đa dạng ưu đãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp

Gói giải pháp tài chính của VietinBank bao gồm hàng loạt ưu đãi, được thiết kế dựa trên nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp tư vấn du học và doanh nghiệp XKLĐ. Cụ thể, sử dụng giải pháp, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm, giảm đến 100% phí chuyển tiền ngoại tệ, ưu đãi lãi suất tiền gửi và tiền vay, giảm đến 50% phí phát hành thư tín dụng (L/C), tặng tài khoản số đẹp, sử dụng 99 gói thuê bao bảo lãnh của VietinBank... Khách hàng thuận tiện thực hiện 24/7 hầu hết các giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp – VietinBank eFast.

Đặc biệt, khi giới thiệu thành công khách hàng giao dịch ngoại tệ, doanh nghiệp cũng được tặng ngay tài khoản số đẹp trị giá đến 50 triệu đồng.

Hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái khách hàng cá nhân

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, VietinBank còn triển khai hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân là du học sinh, du học nghề, người lao động và thân nhân của họ. Cụ thể, VietinBank miễn phí chuyển tiền quốc tế vào thứ năm hàng tuần, giảm đến 100% phí các ngày còn lại; ưu đãi tỷ giá đến 180 điểm khi mua ngoại tệ; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi phí và quà tặng khi mở thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tếkhác. Khách hàng dễ dàng giao dịch 24/7 trên ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân – VietinBank iPay.

Các doanh nghiệp tư vấn du học hay doanh nghiệp xuất khẩu laođộng không chỉ đơn thuần là là đơn vị kinh doanh mà còn là cầu nối chắp cánh cho giấc mơ học tập và làm việc tại nước ngoài của hàng chục ngàn người Việt. Với gói giải pháp lần này, VietinBank cam kết đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp, cung cấp nguồn lực tài chính và dịch vụ ngân hàng hiện đại giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, và mang lại các lợi ích thiết thực cho hệ sinh thái khách hàng cá nhân của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có thể liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc Tổng đài 1900 558 868.

P.V
