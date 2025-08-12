MSB – 34 năm tiên phong bứt phá, vươn tầm ngân hàng Việt trong kỷ nguyên số

Là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) suốt 34 năm qua luôn tiên phong đổi mới, đón đầu xu hướng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

MSB lựa chọn con đường bứt phá: đầu tư bài bản vào công nghệ, kết nối hệ sinh thái đối tác đa dạng, lấy khách hàng làm điểm khởi đầu và đích đến, biến mỗi giao dịch thành một trải nghiệm liền mạch, tinh tế và giàu cảm xúc. Đây không chỉ là bước đi chiến lược giúp MSB tăng tốc, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn tầm ngân hàng Việt trong kỷ nguyên “Việt Nam vươn mình”.

Công nghệ thông minh – Cá nhân hóa trong từng điểm chạm, kết nối cảm xúc ở mọi khoảnh khắc

MSB không chỉ dừng ở việc số hóa dịch vụ, mà đầu tư bài bản vào hạ tầng dữ liệu, nền tảng công nghệ và ứng dụng Martech hiện đại để hiểu sâu từng khách hàng. Hệ thống phân tích dữ liệu đa tầng cho phép MSB nắm bắt hành vi, thói quen và cả những “khoảnh khắc vàng” trong hành trình sử dụng dịch vụ. Từ đó, ngân hàng thiết kế thông điệp, sản phẩm và ưu đãi cá nhân hóa ở đúng thời điểm, không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn tạo sự bất ngờ, thích thú cho khách hàng.

Mỗi tương tác vì thế không đơn thuần là một giao dịch tài chính, mà là một trải nghiệm mang tính gắn kết cảm xúc – giúp MSB luôn đi trước một bước trong việc phục vụ và chinh phục lòng tin. Đó là lý do MSB không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn tạo nên những khoảnh khắc khiến khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng.

Ngân hàng trong tầm tay – Hiện diện ngay nơi bạn cần

MSB tiên phong mang mô hình Embedded Banking vào đời sống số của khách hàng. Với ChatBanking trên Zalo, lần đầu tiên tại Việt Nam người dùng có thể mở tài khoản với MSB qua liên kết VNeID ngay trong ứng dụng quen thuộc mà không cần tải thêm app. Ngân hàng còn tích hợp AI để tư vấn, hỗ trợ và xử lý giao dịch nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng giao dịch liền mạch ở bất cứ đâu.

Không dừng ở Zalo, MSB mở rộng kết nối với các đối tác chiến lược như TAPTAP, đưa dịch vụ tài chính hòa vào hệ sinh thái số mà khách hàng đang sử dụng hàng ngày. Từ mua sắm, giải trí đến giao dịch ngân hàng – mọi nhu cầu được đáp ứng mượt mà, tất cả trong một trải nghiệm liên tục. Với cách tiếp cận này, MSB đưa ngân hàng hòa vào cuộc sống thường nhật của khách hàng, giúp mọi giao dịch trở nên tự nhiên như một phần trong các hoạt động hàng ngày.

Sản phẩm tài chính số – Lợi thế cạnh tranh từ trải nghiệm tiện dụng

MSB sở hữu loạt sản phẩm số đột phá, kết hợp tốc độ, linh hoạt và khả năng cá nhân hóa – lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường:

M-Flex: Vay thế chấp trực tuyến lên đến 15 tỷ đồng, phê duyệt chỉ trong 4 giờ làm việc. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xét duyệt đến giải ngân đều thực hiện online, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nắm bắt cơ hội kinh doanh tức thì.

Sinh lời không ngừng: Tài khoản đầu tư linh hoạt, lợi suất cao hơn mặt bằng chung, cho phép khách hàng quản lý và sinh lời từ nguồn vốn nhàn rỗi một cách chủ động, mọi lúc mọi nơi.

Những giải pháp này không chỉ nhanh và thuận tiện, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt nhờ khả năng đáp ứng tức thời nhu cầu tài chính của khách hàng trong môi trường số. Cả hai sản phẩm đều được xây dựng trên nền tảng số hiện đại, tối ưu hành trình trải nghiệm – từ thao tác đơn giản, giao diện thân thiện, đến khả năng tích hợp liền mạch với các dịch vụ khác của MSB.

Khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu – Đồng hành cùng Việt Nam vươn mình

Từ trải nghiệm khách hàng khác biệt, hệ sinh thái số toàn diện, đến các sản phẩm tài chính tiện dụng mang lợi thế cạnh tranh, MSB đang từng bước hiện thực hóa chiến lược vươn tầm. Ngân hàng không chỉ hiện diện ở các “điểm chạm” tài chính, mà còn hòa vào nhịp sống số của người Việt, khẳng định vị thế tiên phong và sức mạnh đổi mới sáng tạo của ngành ngân hàng Việt Nam.

MSB đã và đang từng bước khẳng định vai trò của một ngân hàng Việt năng động, sẵn sàng chinh phục những chuẩn mực mới của ngành tài chính khu vực và quốc tế.