Ngân hàng làm việc xuyên lễ, chuyển 100.000 đồng quà tới người dân

TPO - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, trong 4 ngày (từ 30/8 đến hết 2/9) để thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước, đảm bảo hệ thống thanh toán an toàn, thông suốt trong thời gian nghỉ lễ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank đã ban hành văn bản hỏa tốc trong hệ thống triển khai các nhiệm vụ đảm bảo việc tặng quà kịp thời cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

nh.jpg
Agribank làm việc xuyên lễ để phục vụ việc tặng quà người dân.

Agribank chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước tại các địa phương, sẵn sàng phục vụ chi tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước kể cả giao dịch ngoài giờ, ngày nghỉ lễ đảm bảo việc chuyển tiền, rút tiền mặt tặng quà cho nhân dân kịp thời, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, Agribank không thu phí khi thực hiện lệnh thanh toán của Kho bạc Nhà nước và người dân rút tiền theo chính sách của Chính phủ.

Agribank cũng là ngân hàng phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân triển khai dịch vụ an sinh xã hội đối với tài khoản thanh toán của Agribank. Người dân có thể liên kết tài khoản thanh toán tại Agribank trên ứng dụng VNeID để nhận quà dịp Quốc khánh 2/9.

Trong những ngày gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thông tin chính sách tặng quà của Chính phủ để thực hiện các hình thức giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân bằng cách gửi tin nhắn, email chứa mã độc, giả mạo cán bộ công an, cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin…

Agribank khuyến cáo khách hàng và người dân không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng; không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; không chuyển tiền cho người lạ, kể cả là công an, cán bộ Nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng; chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh chính thống của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Agribank.

Ngọc Mai
#Agribank #lễ lễ #quà tặng #Chính phủ #giao dịch ngân hàng #quốc khánh 2/9 #an toàn tài chính

