Văn hóa

Google News

Ngàn đôi chân nhẹ bước trong Thành cổ Quảng Trị

Thanh Hiền

TPO - Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) những ngày đầu năm mới Bính Ngọ khi đã lên đèn, dòng người vẫn tìm về không ngớt để thắp nén nhang thơm tưởng nhớ những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

tp-thanhcoqt-17-copy.jpg
Thành cổ Quảng Trị﻿ trong dịp Tết, từ sáng đến tối, dòng người từ muôn phương đổ về khiến nơi đây không khi nào ngớt khách. Ảnh: Thanh Hiền.
﻿tp-thanhcoqt-29.jpg
tp-thanhcoqt-26.jpg
tp-thanhcoqt-15.jpg﻿
tp-thanhcoqt-18.jpg﻿
Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Nam Đông Hà) cùng con cháu vào thành cổ để dâng hương. "Nhà tôi cũng có bác hy sinh ở thành cổ nên năm nào cả nhà cũng tới đây vào dịp Tết. Tôi luôn nhắc con cháu phải nhớ tới thế hệ đi trước đã sẵn sàng hy sinh mới có cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay", chị nói.
tp-thanhcoqt-16.jpg
Sau hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ﻿, Thành cổ Quảng Trị trở thành điểm đến hút khách chưa từng thấy. Nhiều người khi vào thành cổ trong dịp Tết﻿ cũng không quên mở lại ca khúc Còn gì đẹp hơn để hình dung lại một phần của cuộc chiến 81 ngày đêm lịch sử.
tp-thanhcoqt-9.jpg
Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra trận chiến 81 ngày đêm﻿ giữa lực lượng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với liên minh Quân đội Hoa Kỳ - Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
tp-thanhcoqt-21.jpg
tp-thanhcoqt-32.jpg
tp-thanhcoqt-23.jpg
Sau chiến dịch năm 1972, cả tòa thành cổ gần như bị san phẳng, chỉ có duy nhất cửa hướng Đông là còn khá nguyên vẹn, toàn bộ đoạn tường thành cùng hệ thống hào bên ngoài chi chít vết bom đạn. Ngày nay, thành cổ đã được phục chế các đoạn tường thành, làm lại bốn cổng chính.
tp-thanhcoqt-30.jpg
Ai đến vùng đất thiêng thành cổ cũng đều nhẹ bước chân. Dịp Tết, mỗi ngày thành cổ đón cả ngàn lượt người dân, du khách, nhưng ai nấy đều ý thức trật tự, nhẹ nhàng, trang nghiêm nơi những tuổi xuân ngã xuống.
tp-thanhcoqt-34.jpg
"Đi giữa màu xanh thành cổ, tôi không thể tưởng tượng được mảnh đất này đã bị đạn bom cày xới, nhuốm máu của biết bao người. Tôi thấy lòng nặng đi và nghẹn ngào. Một thế hệ cha anh đã sống và chiến đấu hết mình, lý tưởng của họ quá lớn lao. Chúng ta hôm nay phải biết ơn để sống xứng đáng với những gì cha anh đã đánh đổi", ông Văn Hào (64 tuổi, Quảng Trị) trải lòng.
tp-thanhcoqt-35.jpg
﻿tp-thanhcoqt-41.jpg
tp-thanhcoqt-27.jpg
Thế hệ trẻ không quên những tuổi xuân ngã xuống để có mùa xuân hôm nay.
tp-thanhcoqt-36.jpg
Ngày Tết, sắc vàng hoa cúc, sắc đỏ của cờ rộ lên khắp nơi khiến thành cổ ấm áp.
tp-thanhco.jpg
Thành cổ lên đèn, dòng người vẫn đổ về không ngớt. Nhiều du khách từ miền Bắc, miền Nam đã vượt cả ngàn km để đến thăm thành cổ một lần.
tp-thanhcoqt-8-5620.jpg
Gia đình anh Nguyễn Thanh Tân (thành phố Hồ Chí Minh) có mặt ở đây chiều mồng 4 Tết. "Đây là nơi tôi muốn đến nhất ở miền Trung trong dịp Tết này. Con trai tôi cũng rất yêu lịch sử nên tôi muốn cháu tới đây để hiểu thêm về 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Mong cháu thấy được những gì cha ông đã trải qua để biết phấn đấu, nỗ lực dù cuộc sống có khó khăn thử thách", anh chia sẻ.
tp-thanhcoqt-4.jpg
tp-thanhcoqt-38.jpg
tp-thanhcoqt-12.jpg
Những đôi chân nhẹ bước cùng tấm lòng thành đổ về thành cổ khi trời tối. Di tích quốc gia đặc biệt này không thu phí tham quan.
tp-thanhcoqt-39.jpg
Đài tưởng niệm trong đêm không ngớt người đến thắp hương.
tp-thanhcoqt-6.jpg
tp-thanhcoqt-14.jpg﻿
tp-thanhcoqt-42.jpg
Không ai được phép quên 81 ngày đêm lịch sử.
tp-thanhcoqt-5.jpg
Thành cổ Quảng Trị rợp sắc cờ, ấm áp với ngàn trái tim yêu đất nước tìm về trong dịp Tết.
Thanh Hiền
#bước nhẹ #thành cổ Quảng Trị #Quảng Trị #Tết #hy sinh #Mưa đỏ #81 ngày đêm #ngày xuân

