Ngàn đôi chân nhẹ bước trong Thành cổ Quảng Trị

TPO - Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) những ngày đầu năm mới Bính Ngọ khi đã lên đèn, dòng người vẫn tìm về không ngớt để thắp nén nhang thơm tưởng nhớ những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.