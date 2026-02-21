Ngàn đôi chân nhẹ bước trong Thành cổ Quảng Trị

TPO - Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) những ngày đầu năm mới Bính Ngọ khi đã lên đèn, dòng người vẫn tìm về không ngớt để thắp nén nhang thơm tưởng nhớ những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Nam Đông Hà) cùng con cháu vào thành cổ để dâng hương. "Nhà tôi cũng có bác hy sinh ở thành cổ nên năm nào cả nhà cũng tới đây vào dịp Tết. Tôi luôn nhắc con cháu phải nhớ tới thế hệ đi trước đã sẵn sàng hy sinh mới có cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay", chị nói.
Sau chiến dịch năm 1972, cả tòa thành cổ gần như bị san phẳng, chỉ có duy nhất cửa hướng Đông là còn khá nguyên vẹn, toàn bộ đoạn tường thành cùng hệ thống hào bên ngoài chi chít vết bom đạn. Ngày nay, thành cổ đã được phục chế các đoạn tường thành, làm lại bốn cổng chính.
Thế hệ trẻ không quên những tuổi xuân ngã xuống để có mùa xuân hôm nay.
Những đôi chân nhẹ bước cùng tấm lòng thành đổ về thành cổ khi trời tối. Di tích quốc gia đặc biệt này không thu phí tham quan.