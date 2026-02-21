Huế ra công văn khẩn

TPO - UBND TP. Huế vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu tăng cường quản lý lễ hội dịp Tết Nguyên đán và Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời tăng cường chấn chỉnh toàn diện hoạt động đua ghe truyền thống, không để phát sinh tổ chức tự phát, gây mất an ninh trật tự; người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm hoặc tình hình phức tạp.

Ngày 21/2, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa có công văn khẩn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lễ hội truyền thống diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động đua ghe truyền thống tại Huế thường được tổ chức mỗi dịp Tết hoặc lễ lớn của địa phương, đất nước.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động tổ chức đua ghe truyền thống - loại hình lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn nếu tổ chức tự phát, thiếu kiểm soát.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng được giao tham mưu ban hành quy chế quản lý đua ghe truyền thống theo hướng quy định cụ thể thẩm quyền cấp phép, điều kiện tổ chức, số lượng giải, thời gian, địa điểm thi đấu, trách nhiệm của ban tổ chức, chuẩn hóa điều lệ thi đấu và chế tài xử lý vi phạm.

UBND TP. Huế đề nghị công an thành phố phối hợp kiểm tra, giám sát xuyên suốt quá trình tổ chức, kịp thời kiến nghị đình chỉ các giải không đảm bảo điều kiện hoặc có dấu hiệu mất an ninh trật tự.

Đối với hoạt động đường thủy nội địa, Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường quản lý, buộc các đơn vị tổ chức phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

UBND các xã, phường phải chủ động xây dựng kế hoạch lễ hội ngay từ đầu năm, chỉ xem xét cho phép tổ chức khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí về tổ chức, an ninh, y tế và an toàn giao thông. Thành phố yêu cầu phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lễ hội tự phát, người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm hoặc tình hình phức tạp.

Cùng với đẩy mạnh công tác quản lý, các đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân tuân thủ pháp luật, kiên quyết ngăn chặn nạn cá độ, cờ bạc, sử dụng chất kích thích, qua đó xây dựng không gian lễ hội an toàn, văn minh và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.