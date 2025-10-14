Ngân 98 khai gì với công an?

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 đã thừa nhận vai trò chủ đạo trong việc quản lý, phân phối và tài chính của hệ thống ZuBu. Cô cho biết bản thân “quá tin tưởng vào nhà sản xuất, không kiểm tra chéo sản phẩm”, dẫn đến việc sản phẩm có chứa chất cấm được bán ra thị trường.

Chủ quan vì tin giấy tờ hợp pháp của nhà sản xuất

Ngân 98 cho rằng cô không biết sản phẩm có chứa chất cấm, vì tin tưởng vào nhà máy sản xuất. “Họ có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi nghĩ đó là hàng thật. Từ những lô đầu tiên đến sau này, tôi đều không kiểm tra lại"- Ngân khai.

Công an lấy lời khai Ngân 98

Cô thừa nhận thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra chất lượng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi sản phẩm bị phát hiện có thành phần vi phạm quy định. “Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng. Tôi từng nặng hơn 70 kg, sau khi dùng các sản phẩm Super Detox X3, X7, X1000 kết hợp viên rau củ Collagen thì giảm gần 20 kg, nên tôi tin sản phẩm có hiệu quả.”

Từ trải nghiệm cá nhân này, Ngân quảng cáo rằng người dùng chỉ cần uống hai viên mỗi ngày, không cần ăn kiêng hay tập thể dục, đồng thời uống kèm Collagen để “đào thải độc tố”. Cô thừa nhận đây là thông tin quảng cáo thiếu kiểm chứng.

Về quá trình kinh doanh, theo lời khai của Ngân, toàn bộ hoạt động kinh doanh, giao dịch và tài chính của ZuBu đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo.

Các sản phẩm được bán chủ yếu qua mạng xã hội hoặc tại ZuBu Shop. Phần trưng bày và giao hàng do một cá nhân tên “M.T.V” phụ trách.

Ngân cho biết, tiền từ việc bán hàng được shipper thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của cô. Hai tài khoản giao hàng đều do cô đứng tên.

Đối với phần hộ kinh doanh ZuBu Shop, chồng cô – nhạc sĩ Lương Bằng Quang – nhờ người khác đứng tên, nhưng Ngân khẳng định mình mới là người điều hành thực tế. “Tất cả các giao dịch, điều hành và tài chính của công ty đều do tôi phụ trách. Tôi trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ.” – Ngân 98 khai.

Khi được hỏi vì sao là chủ công ty nhưng lại để mẹ đứng tên, Ngân giải thích: “Tôi hay đi diễn, không có thời gian ký giấy tờ nên nói mẹ ở nhà ký giúp. Mẹ tôi hơn 50 tuổi, không biết gì về kinh doanh, tin tôi nên đứng tên dùm. Bà còn bị mất trí nhớ nữa”.

Vụ án đang mở rộng điều tra

Một cán bộ điều tra thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) cho biết, quá trình theo dõi và bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn vì cô này là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi lớn, lại thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp. “Người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ” – cán bộ điều tra nói.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, các trinh sát đã theo dõi trong thời gian dài, thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ.

Theo đó, Ngân 98 sử dụng thủ đoạn tinh vi – ngụy trang sản phẩm không phép dưới dạng “hàng tặng kèm”, luân chuyển dòng tiền – nhằm qua mặt cơ quan quản lý, tiêu thụ hàng giả và thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM đã mời nhạc sĩ Lương Bằng Quang – chồng của Ngân 98 lên làm việc để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh ZuBu.

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được cho là có tham gia quản lý một số hoạt động của ZuBu Shop, tuy nhiên mức độ liên quan đang được cơ quan điều tra xác minh.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.