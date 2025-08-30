Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Ngắm trang phục yêu nước của mỹ nhân V-Biz: Hoa hậu Đỗ Thị Hà nổi bật, Ngọc Huyền dễ thương

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mỗi người đẹp V-Biz đều chọn trang phục chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 theo một cách riêng nhưng ai cũng xinh đẹp rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.

hoa-hau-9.jpg
hoa-hau-11.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dàn mỹ nhân V-Biz đều hòa chung không khí rộn ràng bằng những bộ trang phục theo đúng “style yêu nước”.

hoa-hau-10.jpg

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn cho mình bộ áo dài đỏ rực và không quên điểm nhấn là chiếc cài áo hình lá cờ Việt Nam. Không cần làm tóc hay phụ kiện cầu kỳ, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn có bộ ảnh tràn ngập lòng yêu nước.

page.jpg

Hoa hậu Tiểu Vy liên tục có mặt trong các buổi tập luyện cũng như sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng ngày 2/9. Nàng hậu khi thì mặc áo phông hình lá cờ Việt Nam, khi mặc áo dài truyền thống nhưng đều khoe được nhan sắc rạng rỡ.

hoa-hau-6.jpg

Hoa hậu Bảo Ngọc diện set đồ đơn giản, khỏe khoắn nhưng vẫn thể hiện được không khí tưng bừng của những ngày cận kề 2/9. Dịp lễ này, những chiếc áo thun có in chữ liên quan đến Việt Nam và Quốc khánh đều bán rất chạy.

hoa-hau-3.jpg

Huyền Lizzie đã sắm cho mình set đồ cực nổi với áo dài đỏ, khăn choàng đỏ và chiếc nón vẽ hình cờ Việt Nam. Nữ diễn viên đình đám của phim VTV còn ra cầu Long Biên chụp ảnh để lưu giữ hình ảnh Hà Nội trong những ngày đặc biệt này.

hoa-hau-7.jpg
hoa-hau-12.jpg

Ngọc Huyền cùng chồng sắp cưới cũng thực hiện bộ ảnh siêu dễ thương để chào mừng ngày 2/9. Cả hai cùng chọn những thiết kế áo thun đang được bán rất nhiều để hòa chung với tinh thần yêu nước đang dâng trào khắp nơi.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hoa hậu Thanh Thủy #Đỗ Thị Hà #Quốc khánh 2/9 #trang phục yêu nước #kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục