Ngắm trang phục yêu nước của mỹ nhân V-Biz: Hoa hậu Đỗ Thị Hà nổi bật, Ngọc Huyền dễ thương

HHTO - Mỗi người đẹp V-Biz đều chọn trang phục chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 theo một cách riêng nhưng ai cũng xinh đẹp rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dàn mỹ nhân V-Biz đều hòa chung không khí rộn ràng bằng những bộ trang phục theo đúng “style yêu nước”.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn cho mình bộ áo dài đỏ rực và không quên điểm nhấn là chiếc cài áo hình lá cờ Việt Nam. Không cần làm tóc hay phụ kiện cầu kỳ, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn có bộ ảnh tràn ngập lòng yêu nước.

Hoa hậu Tiểu Vy liên tục có mặt trong các buổi tập luyện cũng như sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng ngày 2/9. Nàng hậu khi thì mặc áo phông hình lá cờ Việt Nam, khi mặc áo dài truyền thống nhưng đều khoe được nhan sắc rạng rỡ.

Hoa hậu Bảo Ngọc diện set đồ đơn giản, khỏe khoắn nhưng vẫn thể hiện được không khí tưng bừng của những ngày cận kề 2/9. Dịp lễ này, những chiếc áo thun có in chữ liên quan đến Việt Nam và Quốc khánh đều bán rất chạy.

Huyền Lizzie đã sắm cho mình set đồ cực nổi với áo dài đỏ, khăn choàng đỏ và chiếc nón vẽ hình cờ Việt Nam. Nữ diễn viên đình đám của phim VTV còn ra cầu Long Biên chụp ảnh để lưu giữ hình ảnh Hà Nội trong những ngày đặc biệt này.

Ngọc Huyền cùng chồng sắp cưới cũng thực hiện bộ ảnh siêu dễ thương để chào mừng ngày 2/9. Cả hai cùng chọn những thiết kế áo thun đang được bán rất nhiều để hòa chung với tinh thần yêu nước đang dâng trào khắp nơi.