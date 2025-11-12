Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm 4 thiết kế váy cưới trong tiệc mừng cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Hà Nội

JEANIE - Ảnh: Calla Bridal - Linh Le Chi Photography
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đây đều là những thiết kế đến từ các NTK Việt Nam, không phải đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Các mẫu váy cưới được NTK tiết lộ là những tác phẩm được thiết kế riêng cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà, may đo thủ công trong 4 tháng, đến từ các thương hiệu Việt Nam.

﻿do-thi-ha1-3832.jpg﻿
﻿do-thi-ha3-1123.jpg﻿
do-thi-ha7-4963.jpg
do-thi-ha-7392.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe trọn vóc dáng tuyệt đẹp trong mẫu váy cưới ren xuyên thấu ôm sát, xinh đẹp như một cô dâu mang phong cách "nàng tiên cá". Bộ váy này được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc đầu tiên khi đón khách.

do-thi-ha3.jpg
do-thi-ha2.jpg
do-thi-ha1.jpg
do-thi-ha.jpg

Trong giây phút bước trên lễ đường, thương hiệu thiết kế đã dành trọn tâm huyết để tạo nên một thiết kế xứng đáng với vẻ đẹp và khí chất của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Bộ váy được tiết lộ may hoàn toàn thủ công, qua bàn tay của 10 người thợ, trong suốt 4 tháng qua.

do-thi-ha7.jpg
do-thi-ha6.jpg
do-thi-ha5.jpg
do-thi-ha4.jpg

Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ với hàng ngàn viên pha lê ánh sắc trong vắt, chỉ duy nhất một kích cỡ, được đính kết thủ công thành từng chùm hoa nhỏ, rồi kết lại thành vô số bông hoa lấp lánh trải khắp ren thân váy, tựa như một khu vườn pha lê phản chiếu dưới ánh sáng lễ đường.

do-thi-ha10.jpg
do-thi-ha8.jpg﻿
do-thi-ha9.jpg

Khép lại buổi lễ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong một thiết kế váy mềm mại, dài suông lơi, mang đến cảm giác vừa tự do vừa thanh thoát, như một làn gió nhẹ giữa không gian ngập ánh đèn.

﻿do-thi-ha5-7107.jpg﻿﻿
do-thi-ha1-3665.jpg
do-thi-ha-6366.jpg
do-thi-ha4-1977.jpg

Trong bữa tiệc sau đó, nàng hậu diện thiết kế váy ngắn, nhảy múa vui vẻ cùng chú rể và bạn bè.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Calla Bridal - Linh Le Chi Photography
