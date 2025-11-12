Ngắm 4 thiết kế váy cưới trong tiệc mừng cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Hà Nội

Các mẫu váy cưới được NTK tiết lộ là những tác phẩm được thiết kế riêng cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà, may đo thủ công trong 4 tháng, đến từ các thương hiệu Việt Nam.
Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe trọn vóc dáng tuyệt đẹp trong mẫu váy cưới ren xuyên thấu ôm sát, xinh đẹp như một cô dâu mang phong cách "nàng tiên cá". Bộ váy này được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc đầu tiên khi đón khách.
Trong giây phút bước trên lễ đường, thương hiệu thiết kế đã dành trọn tâm huyết để tạo nên một thiết kế xứng đáng với vẻ đẹp và khí chất của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Bộ váy được tiết lộ may hoàn toàn thủ công, qua bàn tay của 10 người thợ, trong suốt 4 tháng qua.
Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ với hàng ngàn viên pha lê ánh sắc trong vắt, chỉ duy nhất một kích cỡ, được đính kết thủ công thành từng chùm hoa nhỏ, rồi kết lại thành vô số bông hoa lấp lánh trải khắp ren thân váy, tựa như một khu vườn pha lê phản chiếu dưới ánh sáng lễ đường.
Khép lại buổi lễ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong một thiết kế váy mềm mại, dài suông lơi, mang đến cảm giác vừa tự do vừa thanh thoát, như một làn gió nhẹ giữa không gian ngập ánh đèn.
Trong bữa tiệc sau đó, nàng hậu diện thiết kế váy ngắn, nhảy múa vui vẻ cùng chú rể và bạn bè.