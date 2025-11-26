Nelly Korda trắng tay năm 2025: Mùa giải không chiến thắng, nhưng đầy giá trị

TPO - Mùa giải LPGA 2025 khép lại mà không có danh hiệu, nhưng Nelly Korda vẫn cho thấy sự trưởng thành cả về kỹ năng lẫn tinh thần, rút ra bài học quý giá từ những thăng trầm trên sân cỏ.

Mùa giải gian nan không chiến thắng

Mùa giải LPGA 2025 đã khép lại, với Nelly Korda, kết quả một năm không có chiến thắng nào là điều khó có thể tưởng tượng sau một năm 2024 đầy rực rỡ với 7 danh hiệu. Nếu nhìn vào bề ngoài, con số “0” chiến thắng dường như phản ánh một sự sụt giảm phong độ, nhưng thực tế, mùa giải này lại mang đến cho tay golf 27 tuổi những trải nghiệm quý giá, giúp cô trưởng thành cả về kỹ năng lẫn tinh thần.

Trong lần ra sân cuối cùng tại giải Tour Championship trên sân Tiburon Golf Club, cú swing cuối cùng của Korda từ giữa fairway hố 18 là hình ảnh biểu tượng cho cả mùa giải. Pha bóng tinh tế, bóng bay đúng hướng nhưng cú putt birdie cuối cùng bóng lại dừng ngay trước mép hố, buộc cô kết thúc vòng đấu với điểm par. Dường như tất cả những gì diễn ra trong mùa giải 2025 được gói gọn trong khoảnh khắc đó: đẹp mắt, nỗ lực, nhưng không có chiến thắng.

Về mặt thống kê, Nelly Korda vẫn giữ được phong độ ổn định, thậm chí nhiều chỉ số còn cải thiện so với năm trước. Điểm trung bình, chỉ số Strokes Gained: Off the Tee (phát bóng từ tee), tỷ lệ ghi birdie và khả năng tránh bogey đều cao hơn so với năm 2024. Khả năng tiếp cận green ổn định, trong khi putting tiếp tục là điểm mạnh. Chỉ số duy nhất giảm là kỹ năng chơi ở khu vực xung quanh green, từ 0.42 xuống 0.13, song cô vẫn dẫn đầu LPGA về ghi điểm ở hố Par 5.

Korda cũng vượt cắt 19/19 giải và có 9 lần lọt vào top 10, đủ để thấy cô không hề sa sút mà chỉ thiếu may mắn vào những cú đánh quyết định đúng lúc. Như Lydia Ko từng nhận xét: “Thống kê không phải lúc nào cũng phản ánh kết quả. Có quá nhiều biến số và bạn đang thi đấu với 143 golfer khác. Chỉ nhìn vào số chiến thắng thì chưa đủ".

Hành trình vượt qua thử thách

Mùa giải 2025 là một thử thách về mặt thể chất cho Korda. Cô phải chiến đấu với chấn thương cổ nghiêm trọng gần một năm, từng phải rút lui khỏi Hanwha Lifeplus International hồi tháng 10 và chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh.

Dẫu vậy, cô chấp nhận thực tế này một cách điềm tĩnh, không than trách hay tự thương hại, bởi đối với Korda, thể thao chuyên nghiệp luôn là những thử thách không thể tránh khỏi. Chấn thương, những cú đánh không như ý hay bóng bay không theo ý muốn là chuyện bình thường, và cô biết rằng đôi khi golf chỉ là trò chơi của những khoảnh khắc mỏng manh.

Tinh thần của Korda cũng bị thử thách khi Jeeno Thitikul vượt lên, giành chức vô địch Tour Championship cuối mùa và soán ngôi số 1 thế giới, trong khi cô phải kết thúc ở vị trí thứ ba, kém 6 gậy. Nhưng thay vì gục ngã, Korda nhìn nhận mùa giải với thái độ tích cực.

Korda gọi đây là một “hành trình mài giũa” với nhiều cảm xúc lên xuống, giúp cô trưởng thành về mặt tinh thần. Những khoảnh khắc thành công khiến cô tự hào về công sức đã bỏ ra, trong khi những thất bại lại nhắc nhở cô về sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng.

Khi thất bại biến thành động lực

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Korda vượt qua mùa giải khó khăn chính là mạng lưới hỗ trợ quanh cô. Đội ngũ caddie, gia đình và bạn bè đã giúp cô duy trì sự ổn định tinh thần, nhìn nhận mùa giải một cách toàn diện hơn.

Korda chia sẻ: “Điều tôi học được là sẽ không sao nếu dựa vào người khác khi mọi thứ không thuận lợi. Họ xuất hiện mỗi ngày, gọi điện, nhắn tin, FaceTime, và tôi rất biết ơn điều đó. Nhờ những người xung quanh, tôi mới có thể nhìn thấy giá trị thực sự của từng cú đánh và từng khoảnh khắc trên sân".

Mùa giải 2025, dù không có danh hiệu, vẫn là minh chứng cho sự kiên trì, lòng quyết tâm và tài năng của Nelly Korda. Cô vẫn thực hiện những cú đánh tuyệt vời, giữ được sự ổn định, cải thiện nhiều chỉ số quan trọng và duy trì sức khỏe tương đối tốt.

Những thất bại chỉ là những bước lùi tạm thời, giống như Rory McIlroy từng trải qua mùa giải không thắng nhưng vẫn trở lại số 1 thế giới. Và với tài năng và động lực, Korda hứa hẹn trở lại mạnh mẽ trong các mùa giải sau. Và mùa giải 2025 sẽ trở thành chất xúc tác cho những thành công sắp tới.

“Mùa giải 2025 có rất nhiều thăng trầm, nó giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi rất biết ơn những người bên cạnh mình. Thành công không bao giờ là đường thẳng", Korda chia sẻ. Những lời nói giản dị nhưng đầy sức nặng, như tóm gọn một mùa giải khó khăn nhưng giá trị, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong sự nghiệp của Nelly Korda.