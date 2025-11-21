Naruto sẽ tái xuất với sức mạnh nâng cấp hơn xưa, liệu có vượt qua Sasuke?

Boruto: Two Blue Vortex đang ở giai đoạn cao trào nhất kể từ khi ra mắt, dù rằng những nhân vật đời đầu "cộm cán" như Naruto và Sasuke đang vắng mặt đáng tiếc. Dù Boruto chỉ là ngoại truyện tập trung vào thế hệ con cháu nhưng với nhiều người hâm mộ, thương hiệu này chỉ thực sự hoàn hảo khi các nhân vật huyền thoại trở lại, đóng vai trò quan trọng và dẫn dắt dàn trẻ trong những trận chiến đỉnh cao sắp tới. Chính vì vậy, ai nấy đều mong đợi một màn nâng cấp đáng kể của Naruto ngày trở lại.

Khả năng này có cơ sở khi vốn dĩ trước đó, thanh kiếm của Sasuke Uchiha đã được nâng cấp, trong khi Naruto bị bỏ lại phía sau, thậm chí biến mất suốt thời gian dài. Tuy nhiên, những ai theo dõi truyện Naruto từ trước đến nay luôn biết rằng Naruto và Sasuke phải ở thế cân bằng. Vì vậy, ngày Naruto tái xuất cũng sẽ là ngày anh nhận được sức mạnh mới, khả năng cao nhất chính là việc Jura trở thành "quỷ nội tâm" tiếp theo của anh.

Từ giai đoạn đầu của truyện Naruto gốc, khán giả đã quen thuộc với hình ảnh Naruto sống chung với Kurama. Sau này, mối quan hệ ấy chuyển từ thù địch thành đồng minh thân thiết nhất. Cho đến gần đây, ngoại truyện Boruto tiếp tục khai thác ý tưởng này, khi bên cạnh Boruto có Momoshiki hay mới đây nhất, Himawari cũng sở hữu một Kurama mới. Rõ ràng, tác giả thương hiệu này vẫn rất yêu thích mô-tuýp "quỷ nội tâm" này, và sẽ không ngừng lại nếu gặp đúng người, đúng thời điểm.

Xét về trường hợp của Naruto, Jura là kẻ thích hợp nhất vì hắn mạnh nhất trong số các Thần Thụ (Shinju), đồng thời là hiện thân trực tiếp của Thập Vĩ vốn không có thân thể gốc như các Thần Thụ còn lại. Điều này khiến Jura gần như bất tử, vẫn sẽ tái sinh nhờ kết nối với Thần Thụ mặc cho có bị tiêu diệt bao nhiêu lần. Chính đặc tính này khiến cho việc triệt hạ Jura gần như bất khả thi, ngoại trừ cách phong ấn hắn vào một ai đó.

Naruto liệu có tiếp nhận Jura?

Trùng hợp thay, Naruto đang rất cần một nguồn sức mạnh mới thay thế Kurama. Vả lại, Jura lại thể hiện sự ám ảnh đặc biệt với Naruto, từ việc khẳng định chắc chắn Naruto còn sống cho đến câu hỏi triết học về "tình yêu" mà hắn luôn đặt ra.

Cho nên, khả năng cả hai gặp gỡ nhau trong tương lai của Boruto là rất cao. Nếu Naruto có thể dạy Jura hiểu về tình yêu và lòng tin, khả năng cao Jura sẽ tự nguyện ở lại bên trong anh giống Kurama năm xưa. Khi đó, Naruto vừa nhận được cú "buff nội tại" khổng lồ mà người hâm mộ chờ đợi, cũng như cho "fan lâu năm" Jura có cơ hội toại nguyện trước thần tượng của mình. Với giả thuyết này, ngày mà Naruto trở lại trong bộ Boruto chắc chắn sẽ mang đến "cơn sốt" lớn cho độc giả.