Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng, hơn 2 triệu hộ kinh doanh nhận tin vui

TPO - Liên quan đến việc điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế, Chính phủ đề nghị điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Nội dung này cũng được một số đại biểu Quốc hội kiến nghị trước đó.

Tối 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 52, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Với dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân, tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đã chỉnh lý mức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh. Cụ thể, về điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế, Chính phủ đề nghị điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Ảnh minh họa

Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Ví dụ, với hộ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 1 tỷ đồng/năm và không xác định được chi phí thì chỉ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần vượt trên 500 triệu đồng, với thuế suất 0,5%. Qua đó, số thuế phải nộp là (1.000-500) x 0,5% = 2,5 triệu đồng/năm.

Với mức doanh thu này, trong hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh). Theo ước tính của cơ quan thuế, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT) khoảng 11.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập và áp dụng thuế suất 15%, tương tự thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm.

Chính phủ cho rằng, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế.

Dự thảo luật cũng quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm, chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu. Theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.

Thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho hay, với đề xuất mới này, một bộ phận các hộ kinh doanh có thu nhập thấp nhất sẽ được loại trừ ra khỏi phạm vi chịu thuế, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng quản lý cho cơ quan quản lý thuế.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 10/12.