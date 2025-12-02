Tiểu thương ‘tròn mắt’ kê khai thuế bằng… giọng nói

TPO - Không cần tiểu thương phải rành công nghệ, chỉ cần cài phần mềm, chạm ngón tay vào micro và nói giá món hàng, trong tíc tắc, phần mềm sẽ tự động kê khai thuế và nộp vào cơ quan thuế.
Bà Đàm Vân – Phó Ban Quản lý chợ phường Diên Hồng cho biết: “Đa số tiểu thương đã hưởng ứng. Tuy nhiên, không ít người lớn tuổi vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Chúng tôi xác định phải kiên trì đồng hành, hướng dẫn họ từng bước một.”
Để tháo gỡ vướng mắc này, các phần mềm bán hàng được giới thiệu trong chương trình đều được thiết kế thân thiện, hỗ trợ thao tác bằng giọng nói, giúp tiểu thương lớn tuổi có thể vừa buôn bán vừa xuất hóa đơn điện tử ngay lập tức, thậm chí gửi cho khách qua Zalo. “Điều này khắc phục hoàn toàn tình trạng phải dừng tay bán hàng để ghi chép sổ sách thủ công như trước đây” - bà Đàm Vân nói.
Theo đánh giá của Ban quản lý chợ phường Diên Hồng, tỷ lệ tiểu thương tham gia chuyển đổi số hiện ước đạt 30%. Mục tiêu lớn nhất của chợ là đến tháng 1/2026, 100% tiểu thương thực hiện đầy đủ việc kê khai thuế theo quy định. Việc áp dụng phần mềm không chỉ giúp các hộ kinh doanh minh bạch hóa tài chính, quản lý lời lỗ hiệu quả mà còn giúp ban quản lý nắm bắt tình hình để hỗ trợ kịp thời.