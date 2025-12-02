Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tiểu thương ‘tròn mắt’ kê khai thuế bằng… giọng nói

Uyên Phương

TPO - Không cần tiểu thương phải rành công nghệ, chỉ cần cài phần mềm, chạm ngón tay vào micro và nói giá món hàng, trong tíc tắc, phần mềm sẽ tự động kê khai thuế và nộp vào cơ quan thuế.

tp-tieu-thuong-uyen-phuong-9.jpg
Trưa 2/12, dù tất bật buôn bán nhưng bà Thương (tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TPHCM) vẫn tranh thủ thử nghiệm phần mềm bán hàng bằng giọng nói.
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-5.jpg
Tại chợ Nguyễn Tri Phương, hàng chục tiểu thương đã được Ban quản lý chợ phường Diên Hồng, cán bộ thuế cơ sở 10, ngân hàng và đơn vị cung ứng giải pháp đến tận nơi “cầm tay” hướng dẫn, hỗ trợ làm quen với phần mềm kê khai thuế.
tp-thue-uyen-phuong.jpg
“Dây nịt 50.000 đồng, dép 100.000 đồng…” – bà Thương vừa chạm vào micro trên điện thoại đã được cài đặt phần mềm kê khai thuế vừa nói giá món hàng. Sau đó nhấp vào ô kê khai thuế, thêm tờ khai, hệ thống liền ghi nhận dữ liệu và tự động nộp cơ quan thuế trực tiếp trên giao diện phần mềm.
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-6.jpg
“Thật là bất ngờ! Khi tôi nói giá món hàng thì ngay lập tức thông tin sẽ hiện lên điện thoại, nhấp thêm 2 cái nữa là đã kê khai thuế xong” – bà Thương cho biết.
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-4.jpg
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-8.jpg
Bà Đàm Vân – Phó Ban Quản lý chợ phường Diên Hồng cho biết: “Đa số tiểu thương đã hưởng ứng. Tuy nhiên, không ít người lớn tuổi vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Chúng tôi xác định phải kiên trì đồng hành, hướng dẫn họ từng bước một.”
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-12.jpg
Bà Nguyễn Thị Gòn (ngành hàng quần áo) đã kinh doanh tại chợ hơn 40 năm nói rằng, do bà đã lớn tuổi nên còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Bà khẳng định, đây là chủ trương của nhà nước nên bà sẽ nhờ con cháu hướng dẫn, hỗ trợ thêm
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-11.jpg
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-2.jpg
Để tháo gỡ vướng mắc này, các phần mềm bán hàng được giới thiệu trong chương trình đều được thiết kế thân thiện, hỗ trợ thao tác bằng giọng nói, giúp tiểu thương lớn tuổi có thể vừa buôn bán vừa xuất hóa đơn điện tử ngay lập tức, thậm chí gửi cho khách qua Zalo. “Điều này khắc phục hoàn toàn tình trạng phải dừng tay bán hàng để ghi chép sổ sách thủ công như trước đây” - bà Đàm Vân nói.
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-7.jpg
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-8.jpg
tp-tieu-thuong-uyen-phuong-3.jpg
Theo đánh giá của Ban quản lý chợ phường Diên Hồng, tỷ lệ tiểu thương tham gia chuyển đổi số hiện ước đạt 30%. Mục tiêu lớn nhất của chợ là đến tháng 1/2026, 100% tiểu thương thực hiện đầy đủ việc kê khai thuế theo quy định. Việc áp dụng phần mềm không chỉ giúp các hộ kinh doanh minh bạch hóa tài chính, quản lý lời lỗ hiệu quả mà còn giúp ban quản lý nắm bắt tình hình để hỗ trợ kịp thời.
Uyên Phương
#Ứng dụng công nghệ giọng nói trong kê khai thuế #Chuyển đổi số cho tiểu thương #Hỗ trợ công nghệ cho người lớn tuổi #Phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử #Thúc đẩy minh bạch tài chính doanh nghiệp nhỏ #Chính sách thuế cho hộ kinh doanh #Hướng dẫn chuyển đổi số tại chợ truyền thống #Nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tài chính

