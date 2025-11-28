Ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh có thể lên 300 - 350 triệu đồng/năm?

TPO - Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam - thông tin một cuộc họp tại Bộ Tài chính mới đây bàn về ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, trong đó ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh có thể nâng lên 300 - 350 triệu đồng/năm. Hiện, ngưỡng dự kiến áp dụng từ 1/1/2026 là 200 triệu đồng/năm đang gây tranh luận, tạo gánh nặng cho hộ kinh doanh.

Tại tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hướng tới doanh nghiệp” tổ chức hôm nay (28/11), bà Nguyễn Thị Cúc cho biết: "Chúng tôi vừa tham gia họp với Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và Cục Thuế - Bộ Tài chính, có bàn về quan điểm này. Thông điệp rất mới là, khả năng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh sẽ nâng lên khoảng 300 - 350 triệu đồng/năm. Nâng ngưỡng này lên cao hơn là rất khó vì điều chỉnh phải có quá trình".

Theo bà Cúc, điểm mới đáng chú ý là phương pháp tính thuế trên phần doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế chứ không tính trên toàn bộ doanh thu.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Trước đó, thông tin về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, dự kiến báo cáo Chính Phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) với tất cả hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế.

Ngưỡng doanh thu tính thuế mới đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; dự kiến sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.

Ngưỡng chịu thuế với doanh thu từ 200 triệu đồng/năm đang là vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây. Cụ thể, từ năm 2026, theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, ngưỡng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nâng lên 200 triệu đồng. Nhiều ý kiến lo ngại mức này quá thấp, tạo gánh nặng cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi phương thức quản lý thuế.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế Hà Nội khẳng định, chỉ những trường hợp hộ kinh doanh cố ý gian lận mới bị xử lý theo quy định.

Bên cạnh ngưỡng doanh thu tính thuế, vấn đề xử lý hàng tồn kho không hoá đơn cũng được đang được hộ kinh doanh quan tâm. Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, với hàng hóa tồn kho, cần tổ chức kiểm kê, có thể do hộ tự làm hoặc thuê đơn vị định giá. Nếu là hàng hóa thật, không vi phạm pháp luật và có bảng kiểm kê đầy đủ, kiến nghị cho phép đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là nội dung khó, nhưng phải làm rõ.

“Với hàng giả, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu… hộ kinh doanh phải tự loại bỏ. Nếu cố tình giữ lại và kinh doanh, chắc chắn sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Với hàng hóa thông thường như hàng chợ, hàng gia công, thực phẩm khô… của các hộ khoán, việc bán ra theo tỷ lệ thuế trên doanh thu, chứ không dựa vào hóa đơn mua vào”, bà Cúc nói.

Về phía cơ quan thuế, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế Hà Nội - khẳng định, cán bộ thuế sẽ hướng dẫn, lắng nghe và giải quyết vướng mắc ngay từ đầu. Chỉ những trường hợp cố tình vi phạm mới bị xem xét xử phạt. Ngành thuế đã quán triệt tinh thần “một cán bộ - một nhóm hộ kinh doanh”, đi cùng người nộp thuế trong suốt quá trình chuyển đổi. Những sai sót do vô tình đều được nhắc nhở, hướng dẫn điều chỉnh, không xử phạt, ngành thuế đã nhiều lần khẳng định quan điểm. Chỉ những trường hợp cố ý gian lận mới bị xử lý theo quy định.