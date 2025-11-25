Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thay đổi thuế hộ kinh doanh: Bộ Tài chính sẽ báo cáo gì với Chính phủ?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính cho biết tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống, dự kiến báo cáo Chính Phủ phương án thu thuế trên thu nhập với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Bộ Tài chính vừa thông tin về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống, áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

tp-dukhach-13.jpg
Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính Phủ phương án thu thuế trên thu nhập với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; dự kiến sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế GTGT để đảm bảo tương đồng.

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, an sinh xã hội. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống.

Để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế. Theo đó dự kiến bổ sung quy định: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng, nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0.5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề). Các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Hiện, ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh sau khi xóa thuế khoán, áp dụng từ 1/1/2026 dự kiến là 200 triệu đồng/năm đang gây tranh luận. Nhiều ý kiến lo ngại mức này quá thấp, tạo gánh nặng cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, trước khi điều chỉnh ngưỡng này, Bộ Tài chính cần đánh giá tác động, rà soát hộ miễn thuế, xây dựng phương pháp xác định doanh thu minh bạch, hằng năm đánh giá lại.

Việt Linh
#thuế hộ kinh doanh #Bộ Tài chính #Chính phủ #thuế thu nhập cá nhân #doanh thu #luật thuế #ngưỡng thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục