Thay đổi thuế hộ kinh doanh: Bộ Tài chính sẽ báo cáo gì với Chính phủ?

TPO - Bộ Tài chính cho biết tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống, dự kiến báo cáo Chính Phủ phương án thu thuế trên thu nhập với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Bộ Tài chính vừa thông tin về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống, áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính Phủ phương án thu thuế trên thu nhập với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; dự kiến sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế GTGT để đảm bảo tương đồng.

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, an sinh xã hội. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống.

Để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế. Theo đó dự kiến bổ sung quy định: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng, nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0.5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề). Các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Hiện, ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh sau khi xóa thuế khoán, áp dụng từ 1/1/2026 dự kiến là 200 triệu đồng/năm đang gây tranh luận. Nhiều ý kiến lo ngại mức này quá thấp, tạo gánh nặng cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, trước khi điều chỉnh ngưỡng này, Bộ Tài chính cần đánh giá tác động, rà soát hộ miễn thuế, xây dựng phương pháp xác định doanh thu minh bạch, hằng năm đánh giá lại.