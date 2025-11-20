Xóa bỏ thuế khoán, Đà Nẵng hỗ trợ trực tuyến 24/7 cho hộ kinh doanh

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Theo đó, thành phố thành lập Tổ công tác hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi tại các địa bàn trọng điểm. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử, eTax Mobile, kê khai và nộp thuế điện tử.

Đà Nẵng﻿ sẽ hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán. Ảnh: Thanh Hiền.

Đồng thời duy trì kênh hỗ trợ trực tuyến (hotline, email, zalo,...) hoạt động 24/7. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh tập trung, kết nối với các hệ thống quốc gia (dân cư, đăng ký kinh doanh, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử) phục vụ phân tích và quản lý theo rủi ro.

Ngoài ra, sẽ nâng cấp "Bản đồ số hộ kinh doanh" thành "Danh bạ hộ kinh doanh điện tử"; tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giám sát, cảnh báo rủi ro.

Thành phố cũng chú trọng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; phát triển tờ khai điện tử thông minh; triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong quản lý hộ kê khai, nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế. Tiếp tục triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn" khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh.

UBND TP cho biết thêm, kế hoạch triển khai đề án nhằm thực hiện các mục tiêu: 100% hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026; 100% hộ, cá nhân kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; 100% hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử, một cách thuận lợi, dễ dàng.