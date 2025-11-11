Không can thiệp vô cớ khi chuyển đổi thuế khoán

TPO - Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hộ kinh doanh đã tuân thủ tốt sẽ không bị can thiệp một cách vô cớ. Trong thời gian đầu, hộ kinh doanh chưa quen với kê khai sẽ được hỗ trợ tối đa, tránh áp dụng xử phạt.

Chiều nay (11/11), chia sẻ tại lễ công bố chương trình miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai - cam kết tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ truyền thống đến thương mại điện tử, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết ngành thuế đã chuẩn bị các phương án cụ thể để đồng hành với hộ kinh doanh.

Đặc thù hộ kinh doanh nhiều trường hợp vừa là chủ, vừa là kế toán, nay lại phải tự kê khai thuế. Để giải tỏa lo lắng cho các hộ trong tình huống này, theo ông Sơn, cơ quan thuế cùng nhà cung cấp giải pháp biến các ghi chép về nhập hàng, bán hàng, nợ, chi phí thành dữ liệu điện tử.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - chia sẻ việc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh.

“Ngành thuế phân loại và xây dựng phương án hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng, căn cứ vào quy mô hoạt động và điều kiện thực tế. Với những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, điển hình như một số tỉnh miền Trung trong đợt bão lụt vừa qua, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hỗ trợ nhiều hơn, linh hoạt hơn. Đối với những hộ đã chủ động triển khai sớm, ngành thuế cam kết tiếp tục tạo điều kiện”, ông Sơn nói và cho biết đã có các phương án khai, nộp thuế phù hợp với nhiều loại hình hoạt động; đặc biệt lưu ý các mô hình gộp thuế, nhóm hộ kinh doanh có đặc thù về thu nhập và chứng từ...

Về phần mềm hỗ trợ, ngành thuế đang hoàn thiện cổng kê khai trải nghiệm. Cổng này cho phép hộ kinh doanh làm quen với kê khai theo phương pháp mới, tương tác với cơ quan thuế và thực hiện nhiệm vụ thuế. Mục tiêu là hoàn thiện vào nửa cuối tháng 11, giúp hộ kinh doanh thao tác thử nghiệm trước khi triển khai chính thức.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, giai đoạn đầu, nếu hộ kinh doanh chưa thuần thục việc kê khai, các hộ sẽ được hỗ trợ tối đa, tránh áp dụng xử phạt, trừ các trường hợp vi phạm cố ý.

“Ngành thuế khẳng định mức độ kiểm tra, xử lý sẽ dựa trên căn cứ pháp luật và tính minh bạch của hồ sơ. Chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn để hộ kinh doanh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, thực hiện kê khai đúng quy định. Những đơn vị đã tuân thủ tốt sẽ không bị can thiệp một cách vô cớ. Minh bạch và hướng dẫn kỹ càng chính là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro phát sinh và hạn chế các tình huống tranh chấp không đáng có”, ông Mai Sơn khẳng định.

Chính thức miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai - cam kết tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) - khuyến nghị người kinh doanh nên chủ động, bắt đầu ghi sổ kế toán, thu thập chứng từ đầu vào/đầu ra, sử dụng phần mềm quản lý, tham gia các cổng thử nghiệm và chương trình tập huấn.

“Đừng e ngại rằng việc kê khai hiện tại sẽ dẫn tới truy thu các năm trước. Trái lại, việc công khai, tự nguyện kê khai, tuân thủ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, xây dựng uy tín và mở ra cơ hội phát triển”, bà Cúc nhấn mạnh.