Cục Thuế: Giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h

TPO - Bắt đầu từ hôm nay (1/11), trong 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, Cục Thuế cho biết sẽ xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h. Thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận, xử lý vướng mắc. Những vấn đề phức tạp liên quan đến chính sách, lỗi ứng dụng gửi về Cục Thuế giải quyết.

Cục Thuế vừa ban hành quyết định về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/11-30/12, triển khai trên toàn quốc, Trọng tâm là các đơn vị thuế cơ sở, tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: Các khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú...

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai (hoặc lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa - với nhiều ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành). Đây là bước chuyển đối với hệ thống hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Cơ quan thuế cam kết xử lý, giải đáp mọi vướng mắc của hộ kinh doanh trong vòng 24h. Ảnh minh họa.

Ngành thuế đặt chỉ tiêu đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026; 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; 100% đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng; 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng.

Cơ quan thuế sẽ xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h; giao chỉ tiêu hộ khoán cần chuyển đổi, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, rà soát dữ liệu các Thuế tỉnh, thành phố.

Ngoài hỗ trợ trực tuyến, cơ quan thuế sẽ bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp. Thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận, xử lý vướng mắc của hộ kinh doanh. Những vướng mắc phức tạp liên quan đến chính sách, lỗi ứng dụng gửi về Cục Thuế giải quyết.

“Ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu; giám sát tuân thủ sau khi hộ kinh doanh đã quen quy trình kê khai. Cơ quan thuế chủ trì, UBND xã phối hợp; thống nhất người đầu mối phụ trách từng địa bàn, nội dung.

Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm; công khai quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn; thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm hộ dễ theo dõi và thực hiện”, Cục Thuế nhấn mạnh nguyên tắc.

Trong giai đoạn cao điểm, cơ quan thuế cũng tăng cường giám sát, rà soát dữ liệu hóa đơn của hộ kinh doanh để đối chiếu doanh thu, đặc biệt đối với hộ có doanh thu tăng nhưng không chuyển đổi.

Cục Thuế yêu cầu giám sát việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh; xử lý hành vi không xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; rà soát phát hiện, xử lý đối với các hộ kinh doanh cố ý gian lận kê khai doanh thu để không thuộc diện phải nộp thuế đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

“Tăng cường quản lý thuế đối với người nộp thuế kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; tăng cường rà soát, phát hiện để chống sót lọt hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế và nộp thuế để đưa vào diện quản lý”, kế hoạch của Cục Thuế nêu rõ.