Kinh tế

Google News

Hơn 8.000 cán bộ thuế nghỉ việc

Việt Linh
TPO - Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, năm nay, ngành thuế triển khai hai đợt cải cách tổ chức bộ máy lớn, biên chế toàn ngành giảm hơn 8.000 người, tuy nhiên khối lượng công việc ngày càng lớn.

Chia sẻ tại Tọa đàm “Hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển” do Tạp chí Kinh tế tài chính, Bộ Tài chính tổ chức hôm nay (16/10), Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, năm 2025 là năm rất đặc biệt khi ngành thuế vừa phải hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa triển khai nhiều cải cách quan trọng về thể chế, chính sách và tổ chức bộ máy.

Đến ngày 14/10, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng, vượt 1,5% so với kế hoạch được giao. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh đạt tiến độ tốt, thu từ đất tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

nguoi-dan-lam-thu-tuc-hanh-chinh-tai-chi-cuc-thue-quan-dong-da-anh-nguyen-quang.jpg
Tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đã đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng, vượt 1,5% so với kế hoạch được giao.

Một trong những điểm mới được cộng đồng quan tâm là dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang được chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 này và chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Theo Lãnh đạo Cục Thuế, việc xóa bỏ cơ chế “thuế khoán” chuyển sang cơ chế kê khai, hạch toán đơn giản, giúp hộ kinh doanh hoạt động bình đẳng hơn với doanh nghiệp. Các hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng sẽ được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai theo chế độ kế toán đơn giản và áp dụng thuế suất 17% tương tự doanh nghiệp nhỏ.

Dự thảo Luật Thuế nhập cá nhân cũng xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, có thể tăng lên 21,7 triệu đồng/tháng (bao gồm người nộp thuế và người phụ thuộc), giúp giảm gánh nặng thuế cho người lao động, đảm bảo công bằng và phù hợp với mặt bằng thu nhập hiện nay.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, năm nay ngành thuế triển khai 2 đợt cải cách tổ chức bộ máy lớn. Tháng 3, bộ máy ngành được tinh giản từ 63 Cục Thuế xuống còn 20 Cục Thuế khu vực. Đến tháng 7, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành tiếp tục sắp xếp lại bộ máy còn 34 Thuế tỉnh, thành phố và khoảng 350 đầu mối cấp cơ sở.

Quá trình sắp xếp giúp tinh gọn đầu mối khiến biên chế toàn ngành giảm trên 8.000 người. Theo ông Minh, trong điều kiện nhân lực giảm, khối lượng công việc ngày càng lớn, ngành thuế xác định chuyển đổi số là giải pháp cốt lõi để duy trì hiệu quả quản lý và phục vụ tốt hơn người nộp thuế.

Ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan - cho biết, năm nay ngành hải quan đã rà soát toàn bộ, được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính, bãi bỏ 15 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là “giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm”, phấn đấu đến năm 2026 giảm tỉ lệ luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa) xuống dưới 5%, luồng xanh (miễn kiểm tra) đạt 70%.

Việt Linh
#ngành thuế #cải cách tổ chức #chuyển đổi số #giảm biên chế #thuế TNCN #hải quan #chính sách thuế

